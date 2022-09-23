«الإفتاء» عن فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة: من أعظم الطاعات

يسأل الكثير من الناس عن فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة، وذلك لأن الكثير من العلماء والشيوخ ينصحون بالإكثار من الصلاة على النبي في هذا اليوم، مما جعل الناس يتساءلون عن فضل الإكثار من هذه الصلاة في يوم الجمعة المبارك، وأجابت دار الإفتاء المصرية عن هذا السؤال، عبر موقعها الإلكتروني.

فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة

وقالت دار الإفتاء المصرية عن فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة خلال موقعها الالكتروني قائلة: «الإكثار من الصلاة على النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ من أقرب القربات، وأعظم الطاعات، وهو أمرٌ مشروعٌ بنص الكتاب والسنة وإجماع الأئمة، وكما ورد في الكتاب الكريم «إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا» [الأحزاب: 56].

وأضافت الإفتاء أنه جاء في السنة النبوية الشريفة عن فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة:

فعَنْ أَوْسِ بْنِ أَوْس رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ، وَفِيهِ النَّفْخَةُ، وَفِيهِ الصَّعْقَةُ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، فَإِنَّ صَلَاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ»، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ كَيْفَ تُعْرَضُ صَلَاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ -يَعْنِي بَلِيتَ-؟ فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاء».

حديث عن فضل الصلاة على النبي

وأشارت الإفتاء إلى أنه من الأحاديث التي وردت في فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة: وعن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: «خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ فِيهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا» أخرجه النسائي في «سننه».