محافظ جنوب سيناء يستقبل ممثل «الصحة العالمية» في إطار الاستعدادات لمؤتمر المناخ

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، والدكتور نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، والوفد المرافق لها من المكتب القطري والإقليمي للمنظمة، والدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، وذلك بديوان عام المحافظة.

يأتي ذلك في إطار الجولة الميدانية لمستشفى شرم الشيخ الدولي بمحافظة جنوب سيناء، والاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP27».

وتناول اللقاء، استعراض آخر مستجدات الاستعدادات الطبية لمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP27»، كما استعرض التجهيزات الجارية من قِبل المحافظة لدعم استعدادات مستشفى شرم الشيخ الدولي، للمشاركة في التأمين الطبي للمؤتمر ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، وكذلك التجهيزات الجارية لدعم تحويلها إلى أول مستشفى أخضر (صديق للبيئة) في مصر.

وتطرق اللقاء، إلى نتائج ورشة العمل المشتركة ما بين هيئة الرعاية الصحية وهيئة الإسعاف المصرية، التي تتم حاليًا تحت رعاية وزير الصحة والسكان، داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي، للتدريب على طب الطوارئ والحالات الحرجة، وبمشاركة خبراء منظمة الصحة العالمية بالمكتبين الإقليمي والقطري، استعدادًا للتأمين الطبي للمؤتمر على أعلى مستوى.

وأثنى الدكتور أحمد السبكي، على مجهودات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، موجهًا له خالص الشكر والتقدير على دعم زيادة المساحات الخضراء المزروعة داخل مستشفى شرم الشيخ الدولي وخارج الأسوار المحيطة بها، كأحد المعايير الأساسية للتحول الأخضر للمستشفى، إضافة إلى مجهوداته في دعم توفير مصادر طاقة متجددة للمستشفى، كعامل أساسي لتحويلها إلى مستشفى أخضر.

إشادات منظمة الصحة العالمية بمجهودات مصر في مجال التغير المناخي

وأعرب الدكتور أحمد السبكي، عن فخره بإشادات منظمة الصحة العالمية بمجهودات مصر في مجال التغير المناخي، والتحضيرات لمؤتمر المناخ «COP27»، ومجهودات هيئة الرعاية الصحية الجارية لتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مستشفى أخضر، والمشاركة في مجال الإصحاح البيئي والتغير المناخي، وتابع: «سعدنا بثناء ممثلي منظمة الصحة العالمية على جهود الدولة في هذا الملف الدولي المهم»، مؤكدًا أن مستشفى شرم الشيخ الدولي، سيصبح نموذجًا لتطبيق مفاهيم المنشآت الصحية الخضراء لكل المستشفيات بالدول العربية والإفريقية والمنطقة.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، أن تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي، يرتكز على 4 مراحل، وهم تسجيل الهيئة العامة للرعاية الصحية كعضو بشبكة المستشفيات العالمية الخضراء لرعاية صحية بدون ضرر (GGHH)، والتي تمت بالفعل، حيث تم تسجيل الهيئة كأول عضو مصري بالشبكة، لافتًا إلى أنه جارٍ تنفيذ ثلاث مراحل أخرى، وهي متطلبات الشبكة فيما يتعلق بـ«القيادة، الطاقة، النفايات، المواد الكيميائية، المستحضرات الدوائية، المياه، الطعام، الشراء»، إضافة إلى الحصول على اعتماد الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية (GHF) وفقًا لمتطلبات التميز للمنشآت الصحية الخضراء والمستدامة 2022، ثم إعلان مستشفى شرم الشيخ الدولي كأول مستشفى خضراء مستدامة في مصر.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن المنشآت الصحية عالميًا مسئولة عن نسبة ما يقرب من 4.1% من الانبعاثات الضارة، ما جعل هناك توجه لضم قطاع الرعاية الصحية لخطط التحول الأخضر، خاصة وأنه يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبيئة، حيث تتحمل المنشآت الصحية التبعات السلبية للتلوث البيئي، والذي قد يتسبب في إطلاق العديد من مسببات الأمراض، وبالتالي الحاجة إلى مزيد من خدمات الرعاية الصحية، وزيادة تكلفتها على اقتصاديات الدول، ما يحملها الكثير من أعباء للقدرة على إحداث التنمية بقطاع الرعاية الصحية، وبالتالي أثرها البالغ على تحقيق أهدافها التنموية بالقطاعات الأخرى.

ونوه الدكتور أحمد السبكي، إلى مشروعات هيئة الرعاية الصحية، لتعزيز الأهداف الاستراتيجية للدولة في عمليات الإصحاح البيئي، وأهمها مشروع تدوير المخلفات الطبية بالتعاون مع كبرى الشركات الرائدة عالميًا في هذا المجال، والذي يعد جديدًا ولأول مرة في المنطقة، لافتًا إلى أنه سيتم إعداد مطويات خاصة بمشروعات الهيئة للتحول الأخضر للترويج لها بمؤتمر المناخ «COP27»، إضافة إلى تنظيم جلسات نقاشية بالمؤتمر حولها، كما نوه إلى نظام الروبوتات الذكية في مجال الرعاية الصحية للتمريض ومكافحة العدوى، والذي تعتزم الهيئة إدخاله إلى منشآتها الصحية مستقبلًا، بما يسهم في توفير رعاية طبية متميزة وأكثر أمانًا دون ضرر.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن مستشفى شرم الشيخ الدولي، أول مستشفى تحصل على اعتماد الجودة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية GAHAR2021 بجنوب سيناء، وتابع: نسعى لحصولها على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة لجودة الخدمة الصحية JCI، وكذلك حصولها على اعتماد «تيموس TEMOS» الدولية المانحة لشهادات الاعتماد في مجال السياحة العلاجية، كون المستشفى يقع بأهم المحافظات السياحية، جنوب سيناء «عاصمة السياحة العلاجية في مصر»، وهو ما سيتم استثماره أثناء استضافة المؤتمر على أرض المحافظة، والترويج لمشروع هيئة الرعاية للسياحة العلاجية (نرعاك في مصر)، لتشجيع مناخ الاستثمار في مجال الرعاية الصحية بمصر، وتعزيز ريادتها في مجال السياحة العلاجية عالميًا.

استعدادات مستشفى شرم الشيخ الدولي للتأمين الطبي لمؤتمر المناخ «COP27»

ومن جانبه، اطمأن اللواء خالد فودة، على استعدادات مستشفى شرم الشيخ الدولي للتأمين الطبي لمؤتمر المناخ «COP27» ضمن خطة وزارة الصحة والسكان، كما تابع استعدادات المستشفى للتحول إلى مستشفى خضراء، مؤكدًا دعمه الكامل لتحقيق ذلك، وموجهًا بتيسير كل الإجراءات لمتطلبات التأمين الطبي لمؤتمر المناخ «COP27»، ولإعلان مستشفى شرم الشيخ الدولي كأول مستشفى أخضر في مصر.

وأعرب اللواء خالد فودة، عن سعادته للتجهيزات الجارية بمستشفى شرم الشيخ الدولي بجنوب سيناء لتحويله إلى أول مستشفى أخضر (صديق للبيئة)، وتسجيلها كأول منشأة خضراء بمصر، مؤكدًا على أهمية هذه النقلة المهمة في مجال تطوير منظومة الرعاية الصحية بالمحافظة، والتي جاءت تزامنًا مع الاستعدادات الجارية لاستضافة مصر مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي «COP27» بشرم الشيخ نوفمبر المقبل.

وأثنى اللواء خالد فودة، على المجهودات المبذولة من هيئة الرعاية الصحية لتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مستشفى خضراء، كما أثنى على تعاون ودعم منظمة الصحة العالمية لمجهودات تطوير قطاع الرعاية الصحية بمصر، من أجل توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للمواطنين.

ولفت اللواء خالد فودة، إلى أن ثمار نجاح التنمية والتطوير في قطاع الرعاية الصحية بمحافظة جنوب سيناء، والتي طبقت فيها الدولة منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، انعكست إيجابًا على توفير خدمات الرعاية الصحية المتكاملة والمتميزة لأبناء المحافظة، كما جعلتها مؤهلة لاستضافة مثل هذه الأحداث العالمية.

ومن جانبها، أعربت الدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بجمهورية مصر العربية، عن سعادتها بالإنجازات التي حققتها مصر على مستوى التحضير لمؤتمر المناخ COP27، والتجهيزات الجارية لتحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مستشفى خضراء.

وأشادت القصير، بالدور الريادي الذي حققته هيئة الرعاية الصحية في هذا المجال، وخاصة في مجال الإصحاح البيئي في فترة قصيرة ووضعها ضمن أولوياتها، لافتة إلى تشجيع المنظمة لهذا الإنجاز والاتجاه كونه شيئا فارقا، وأن هذا المستشفى الأخضر سيكون الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأكدت، التعاون الكامل لمنظمة الصحة العالمية مع هيئة الرعاية الصحية في العديد من الأدوار، ومن ضمنها تقديم الدعم الفني والتقني والأدلة العلمية والبحوث الطبية المختلفة المرتبطة بالبيئة، إضافة إلى دورها في جمع كل الشركاء من وزارة البيئة ووكالات الأمم المتحدة لوضع السياسات والاستراتيجيات للإصحاح البيئي والرعاية الصحية الخضراء الآمنة صديقة البيئة، إضافة إلى تسجيل أعمال تحويل مستشفى شرم الشيخ الدولي إلى مستشفى خضراء، ونشرها في المحافل العلمية والدولية.

شارك اللقاء من جانب الهيئة العامة للرعاية الصحية، كلًا من الدكتور هاني راشد، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة، والدكتور مجدي بكر، مستشار رئيس الهيئة للشئون الفنية، والدكتور أحمد حنفي، مستشار رئيس الهيئة لشئون الرعاية الصحية والعلاجية والتميز الإكلينيكي، والدكتور مصطفى غنيمة، مستشار رئيس الهيئة للتحول المؤسسي ومدير عام الإدارة العامة لشئون الأفرع بالهيئة، والدكتور أحمد العزب، مدير إدارة البحوث والتطوير.

كما شارك من منظمة الصحة العالمية، الدكتور جاسر جاد الكريم، استشاري النظم الصحية بمكتب المنظمة بالقاهرة.

وشارك من جانب محافظة جنوب سيناء، الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة.