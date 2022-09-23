وزير والري: غلق 212 بئر مياه في سيوة لحل مشكلة الصرف

وجه الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، بالإسراع في إنهاء مد المياه بشبكات الري ومراجعة المحابس بمناطق الآبار التي يتم إغلاقها، مع وقف الآبار العشوائية بسيوة التي تبلغ 212 بئرا.

وزير الري يتفقد بحيرة فطناس في سيوة

وتفقد وزير الموارد المائية ومحافظ مطروح وبعض شيوخ القبائل منطقة بحيرة فطناس لمتابعة مستوى منسوب المياه بها، وأعمال تطوير منظومة الري وخفض منسوب مياه الصرف الزراعي بسيوة لتحقيق التوازن البيئي والزراعي والسياحي بالواحة، مع الحفاظ على منسوب معتدل بما لا يضر المساحات الزراعية المحيطة التي تضررت خلال السنوات الماضية من ارتفاع ملوحة ومنسوب مياه الصرف الزراعي والتى لم تكن موجودة قبل 20 عاما.

تنفيذ حلول مستدامة تحافظ على طبيعة سيوة

وأوضح الوزير أنه جارٍ العمل على استرجاع المساحات الزراعية لأهالي الواحة، مع تنفيذ حلول مستدامة تحافظ على طبيعة سيوة في المستقبل وللأجيال القادمة.

زيارة وزير الموارد المائية سيوة

ويجرى وزير الموارد المائية ومحافظ مطروح زيارة إلي سيوة التي تستغرق يومين، لمتابعة المشروعات التي يتم تنفيذها وحل مشكلة الصرف الزراعي، الذي يهدد الواحة بالغرق ويؤثر سلب على البيوت والأراضي الزراعية.