«شكري» يبحث تطورات الأوضاع في فلسطين مع منسق الأمم المتحدة للسلام

التقى سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند، على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وفي تصريحات للسفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أشار إلى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في فلسطين، إذ أعرب الجانبان عن قلقهما من تصاعد وتيرة العنف، واتفقا على بذل الجهود للتخفيف من حدة الاحتقان والحيلولة دون تدهور الأوضاع، مع تأكيد ضرورة الحفاظ على الوضعية الحالية لمدينة القدس.

واستعرض وزير الخارجية، الجهود المصرية الداعمة للجانب الفلسطيني على شتى الأصعدة، والتحرك مع مختلف الأطراف لتثبيت التهدئة في قطاع غزة.

واختتم السفير أبو زيد، تصريحاته بالإشارة إلى أن الجانبين تبادلا الرؤى حول سبل إعادة إحياء عملية السلام وكسر ما يعتريها من جمود بهدف تسوية القضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.