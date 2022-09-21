وزير الخارجية: نسعى لمعالجة الشواغل الإفريقية في مجال المناخ بـcop27

شارك سامح شكري وزير الخارجية، الرئيس المعين للدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، اليوم، في اجتماع لجنة رؤساء الدول والحكومات الأفارقة حول تغير المناخ CAHOSCC، المنعقد على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، الذي ترأسه وليام روتو رئيس كينيا.

السيسي يهنئ نظيره الكيني بتولي مهام منسق اللجنة

وصرح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية حرص في كلمته خلال الاجتماع على نقل تهنئة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى شقيقه الرئيس الكيني على تولي مهام منسق هذه اللجنة التي تعول القارة عليها لتعزيز العمل الإفريقي حول تغير المناخ.

كما استعرض شكري، المحددات التي تستند إليها رؤية الرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، موضحا أن المؤتمر يعقد على أرض إفريقية وهو ما يتعين معه أن يعمل على معالجة الشواغل الإفريقية في مجال المناخ، بما في ذلك تنفيذ تعهدات المناخ والتحول العادل نحو الاقتصاد الأخضر، بجانب التكيُف مع تغير المناخ ومعالجة الخسائر والأضرار الناجمة عنه، فضلاً عن توفير تمويل المناخ المناسب للدول النامية وخاصةً في إفريقيا.

وأضاف أن مؤتمر COP27 يتبنى نهجا شاملا يضمن الانخراط الفعال من جانب جميع الأطراف المعنية بعمل المناخ الدولي؛ بما في ذلك القطاع الخاص والمجتمع المدني.

تنفيذ تعهدات المناخ

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته بالإشارة إلى استعراض الوزير شكري لمختلف الفعاليات التي يتضمنها المؤتمر على نحو يحقق التفاعل المطلوب مع جميع أطراف عمل المناخ، ويسهم في الوصول إلى النتائج المنشودة، مشيرا إلى قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ التي تعقد يومي 7 و8 نوفمبر، ويشارك بها العديد من الرؤساء والقادة حول العالم، بجانب الأيام الموضوعية التي تتخلل المؤتمر وتركز على كل أوجه وموضوعات تغير المناخ، فضلاً عن إطلاق العديد من المبادرات التي تتناول عمل المناخ الدولي على كل الأصعدة.