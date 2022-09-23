وزير الخارجية: انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة مصر لإعادة إعمار غزة

شارك سامح شكري، وزير الخارجية، في أعمال الاجتماع الوزاري للجنة تنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، والذي عقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وعقد الاجتماع برئاسة وزيرة الخارجية النرويجية، ومشاركة رئيس الوزراء الفلسطيني ووزير خارجية الأردن والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، والمنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، فضلاً عن وفود العديد من الدول العربية والغربية والآسيوية وممثلي مؤسسات التمويل الدولية.

تأكيد مصري على دعم لجنة تنسيق المساعدات الدولية

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي، مدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إن شكري أكد خلال الاجتماع على دعم مصر لعمل اللجنة التي تمثل نموذجا للتنسيق والتشاور الفعال بين مختلف الأطراف الدولية بهدف دعم الجانب الفلسطيني على الصعيد الاقتصادي، والمساهمة في وضع الأسس الاقتصادية التي يمكن للدولة الفلسطينية الاستناد عليها في إطار حل الدولتين.

استعراض تطورات المشهد الفلسطيني

وأضاف أبو زيد، أن شكري، استعرض خلال الاجتماع تطورات المشهد الفلسطيني، مؤكداً أن تدهور الأوضاع في فلسطين يرجع في المقام الأول إلى غياب أفق سياسي يُمكن في إطاره التأسيس لاقتصاد فلسطيني مستقل قادر على استغلال كافة امكاناته والنمو بشكل طبيعي.

وأشار وزير الخارجية، إلى أنه تم الانتهاء من المرحلة الأولى من «المبادرة المصرية لإعادة إعمار غزة» وإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة، والتي تتمثل في بناء مناطق سكنية وإعادة تأهيل الطريق الساحلي بالقطاع.

وحث سامح شكري، وزير الخارجية، المانحين الدوليين على زيادة جهودهم في مجال إعادة «إعمار غزة»، الذي يمثل عنصراً هاماً للحفاظ على هدوء الأوضاع لحين إعادة إحياء عملية السلام.

شكري يطالب المجتمع الدولي بالتزامه في دعم حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة

وكان سامح شكري وزير الخارجية، طالب في وقت سابق، خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لوكالة «أونروا»، الذي انعقد في نيويورك على هامش أعمال الدورة 77 للجمعية العامة لمنظمة «الأمم المتحدة» المجتمع الدولي بالتزامه في دعم حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.

وقال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث باسم الخارجية، في تصريح، إن شكري أكد أهمية الاجتماع لما يبعثه من رسالة سياسية جماعية بدعم عمل «أونروا» على ضوء ما تواجهه من أزمة حادة لتوفير التمويل المطلوب لعملها، وفا لما ذكرته وكالة الانباء السعودية «واس».