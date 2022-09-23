مصـر تبدأ رحلة «أولمبياد 2036».. جمهورية جديدة تصل للعالمية (ملف خاص)

«رحلة وحلم» كلمتان وضعهما مسئولو مصر صوب أعينهم بعدما قررت الدولة الإبحار نحو التحدى الأهم على مستوى الرياضة العالمية، باحثة عن تحقيق حلم آلاف الرياضيين المصريين فى رؤية بلدهم وهو يستضيف الحدث الرياضى الأهم فى العالم، لكن يبدو أن الحلم أصبح على مشارف التحقيق، بعد أن أعلن الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، عن تجهيز مصر ملفاً شاملاً من أجل استضافة دورة الألعاب الأولمبية 2036، فى حدث تاريخى لم يحدث فى أية دولة عربية أو أفريقية من قبل، وبطولة ينتظرها الملايين كل 4 سنوات، وتجمع أكثر من 10 آلاف رياضى من مختلف دول العالم.

ومع الزيارة المهمة لـ«توماس باخ»، رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، إلى مصر لمناقشة إمكانية استضافة مصر لدورة الألعاب الأولمبية، أعدت «الوطن» ملفاً عن حجم التطوير على مستوى التجهيزات والإنشاءات الرياضية، حيث أصبحت الدولة مؤهلة لاستضافة هذا الحدث الضخم، مع اقتراب افتتاح مدينة مصر الأولمبية، التى تم إنشاؤها بتوجيهات مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسى، لتصبح مؤهلة لاستضافة البطولات العالمية لمختلف الرياضات.

لم تقتصر مدينة مصر الرياضية على إنشاء الملاعب والصالات فقط، إذ تم تصميمها لتضم منشآت ثقافية واجتماعية مختلفة، كما تأتى تلك الخطوة بعد أن نجحت مصر فى التحدى الأصعب الذى شهده العالم خلال جائحة كورونا التى تسببت فى إيقاف الحياة الرياضية على كافة الأصعدة، فيما كانت مصر صاحبة المبادرة بعودة النشاط الرياضى الدولى، إذ منحت قُبلة الحياة للأنشطة الرياضية، باستضافة كأس العالم لكرة اليد بنظام «الفقاعة الطبية»، ثم توالت البطولات القارية والدولية الناجحة، التى جعلت منها محل إشادة عالمية، وأصبحت نموذجاً يُحتذى به فى تنظيم البطولات على أعلى مستوى.

ويضع المسئولون فى الوقت الراهن الرتوش النهائية على الملف مع دراسة كل الجوانب الفنية واللوجيستية والمالية اللازمة لاستضافة تلك الأولمبياد، ومن بعدها الدورة البارالمبية، تمهيداً للتقدم بالملف بشكل رسمى إلى اللجنة الأولمبية الدولية.