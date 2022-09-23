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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «أولمبياد 2036» الحلم الكبير يقترب

كتب:

محمد عزالدين
08:00 م | الجمعة 23 سبتمبر 2022
عدد "الوطن" غدا

عدد "الوطن" غدا

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا السبت 24 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- «أولمبياد 2036» الحلم الكبير يقترب

- مصر استضافت 150 بطولة عالمية في 3 سنوات وتستعد للحدث التاريخي

- مجلس الوزراء: 13 جهة حكومية تنسق لمواجهة مخاطر «التغيرات المناخية»

- حقوقيون يشيدون بقرارات «العفو والدمج»: خطوات غير مسبوقة لتعزيز حقوق الإنسان

- «شكري»: إتمام الاستحقاقات الدستورية يضمن استقرار لبنان

- «السعيد»: مصر جاهزة لتكون مركزًا عالميًا للنقل البحري

- أطفال مصر في القلب.. «المتحدة» تستعد لإطلاق أكبر محتوى للأطفال في الإعلام العربي

- برامج ودراما وأعمال كارتونية والإعلان قريبًا عن 7 أعمال ضخمة

- «سماح»: دليل ملموس على اهتمام «السيسي» بالأطفال

- «السقا»: نجوم يجسدون الشخصيات.. و«سعدة»: مشروع متكامل

- الزمالك يستعد لمواجهة بطل تشاد بـ16 لاعبا

 

الصفحة الثانية

- «حياة كريمة»: قوافل طبية للكشف والعلاج المجاني

- «الصحة»: تطوير المعامل المركزية للارتقاء بجودة الخدمات

- «التنمية المحلية»: استراتيجية لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية

- وزير البترول: فرص كبيرة أمام «العامة للبترول» لزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز

«الهجرة»: تكريم القادة الأفارقة الدارسين في مصر

«الداخلية»: «كلنا واحد» لمستلزمات المدارس مستمر لآخر أكتوبر

- «التضامن»: خطط لدمج ذوي الهمم وتمكينهم اقتصاديا

 «الإسكان»: الثلاثاء.. بدء تسليم وحدات سكن مصر بـ«المنصورة الجديدة»

«القاهرة» تنفي إزالة الحديقة الدولية في مدينة نصر

 

الصفحة الثالثة

- مصر تبدأ رحلة «أولمبياد 2036»

- جمهورية جديدة تصل للعالمية

- 7 سنوات من الإنجازات في ملف المنشآت الرياضية

 

الصفحة الرابعة

- حسن مصطفى: اهتمام الرئيس السيسي بالمنشآت الرياضية يمنح مصر فرصة كبيرة في تنظيم «الأولمبياد»

- متحدث «الشباب والرياضة»: نمتلك كل الإمكانيات لاستضافة كأس العالم 2030 وأولمبياد 2036

- «المدينة الأولمبية» بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صرح رياضي عالمي على أرض مصرية

الصفحة الخامسة

- «قبلة البطولات».. مصر استضافت 150 بطولة عالمية في 3 سنوات

- «أنوكا وأوكاسا» تدعمان الملف لاستضافة الأولمبياد: «القاهرة» ستبهر العالم

- «الفقاعة الطبية وكبسولة العزل».. تجربة أبهرت العالم وتحدت «كوفيد 19»

- أبطال البارالمبياد.. دعم واهتمام غير مسبوق من الدولة يعود بالنفع على الرياضة

 

الصفحة السادسة

- «المتحدة» تستعد لإطلاق أكبر «محتوى أطفال» في الإعلام العربي

- خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية.. والبداية بـ7 أعمال ضخمة.. والإعلان قريبًا.. و«السقا»: اختيار كوكبة من النجوم لتجسيد الشخصيات التاريخية

- «العفو الرئاسي».. فرصة للمشاركة في التنمية والعيش بهدوء واستقرار

- مقال لـ خالد منتصر، تحت عنوان: هشام سليم يرفع «الراية البيضا»

- مقال لـ الدكتور محمود خليل، تحت عنوان: تلقوا فيه العزاء وهو حي

 

الصفحة السابعة

- حسن أيوب: 25% نقصًا في أمهات البياض.. ولابد من تنظيم عملية الإنتاج وتحديد التكلفة والبيع

- رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق: الإعلان عن سعر مُجزٍ يشجع الفلاح على زراعة المحاصيل الزيتية

- إنزال الأسماك لبحيرة قارون الفترة القادمة بعد القضاء على طفيل الأيزوبودا

- محمد عفيفي: ننتظر تعيين 15 ألف طبيب بيطري لسد العجز في المحافظات

- إقامة أول مجمع صناعي لإنتاج الأعلاف والكيماويات في أفريقيا والشرق الأوسط بمحافظة قنا

- أستاذ أقلمة النبات: الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية

 

الصفحة الثامنة

- تحدي سيدات «سنباط».. «اللي عايز العسل.. يتحمل قرص النحل»

- «محبوبة» 14 سنة «كونج فو» وتحلم بميدالية «أفريقيا»

- مدير مدرسة يخلد ذكرى معلم بـ«شجرة ليمون»

- الحكاية بدأت بـ«موهبة».. وانتهت بـ«مبدع صغير»

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