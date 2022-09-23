اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. «أولمبياد 2036» الحلم الكبير يقترب
كتب:
محمد عزالدين
08:00 م | الجمعة 23 سبتمبر 2022
عدد "الوطن" غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا السبت 24 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
- «أولمبياد 2036» الحلم الكبير يقترب
- مصر استضافت 150 بطولة عالمية في 3 سنوات وتستعد للحدث التاريخي
- مجلس الوزراء: 13 جهة حكومية تنسق لمواجهة مخاطر «التغيرات المناخية»
- حقوقيون يشيدون بقرارات «العفو والدمج»: خطوات غير مسبوقة لتعزيز حقوق الإنسان
- «شكري»: إتمام الاستحقاقات الدستورية يضمن استقرار لبنان
- «السعيد»: مصر جاهزة لتكون مركزًا عالميًا للنقل البحري
- أطفال مصر في القلب.. «المتحدة» تستعد لإطلاق أكبر محتوى للأطفال في الإعلام العربي
- برامج ودراما وأعمال كارتونية والإعلان قريبًا عن 7 أعمال ضخمة
- «سماح»: دليل ملموس على اهتمام «السيسي» بالأطفال
- «السقا»: نجوم يجسدون الشخصيات.. و«سعدة»: مشروع متكامل
- الزمالك يستعد لمواجهة بطل تشاد بـ16 لاعبا
الصفحة الثانية
- «حياة كريمة»: قوافل طبية للكشف والعلاج المجاني
- «الصحة»: تطوير المعامل المركزية للارتقاء بجودة الخدمات
- «التنمية المحلية»: استراتيجية لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية
- وزير البترول: فرص كبيرة أمام «العامة للبترول» لزيادة إنتاج الزيت الخام والغاز
«الهجرة»: تكريم القادة الأفارقة الدارسين في مصر
«الداخلية»: «كلنا واحد» لمستلزمات المدارس مستمر لآخر أكتوبر
- «التضامن»: خطط لدمج ذوي الهمم وتمكينهم اقتصاديا
«الإسكان»: الثلاثاء.. بدء تسليم وحدات سكن مصر بـ«المنصورة الجديدة»
«القاهرة» تنفي إزالة الحديقة الدولية في مدينة نصر
الصفحة الثالثة
- مصر تبدأ رحلة «أولمبياد 2036»
- جمهورية جديدة تصل للعالمية
- 7 سنوات من الإنجازات في ملف المنشآت الرياضية
الصفحة الرابعة
- حسن مصطفى: اهتمام الرئيس السيسي بالمنشآت الرياضية يمنح مصر فرصة كبيرة في تنظيم «الأولمبياد»
- متحدث «الشباب والرياضة»: نمتلك كل الإمكانيات لاستضافة كأس العالم 2030 وأولمبياد 2036
- «المدينة الأولمبية» بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صرح رياضي عالمي على أرض مصرية
الصفحة الخامسة
- «قبلة البطولات».. مصر استضافت 150 بطولة عالمية في 3 سنوات
- «أنوكا وأوكاسا» تدعمان الملف لاستضافة الأولمبياد: «القاهرة» ستبهر العالم
- «الفقاعة الطبية وكبسولة العزل».. تجربة أبهرت العالم وتحدت «كوفيد 19»
- أبطال البارالمبياد.. دعم واهتمام غير مسبوق من الدولة يعود بالنفع على الرياضة
الصفحة السادسة
- «المتحدة» تستعد لإطلاق أكبر «محتوى أطفال» في الإعلام العربي
- خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية.. والبداية بـ7 أعمال ضخمة.. والإعلان قريبًا.. و«السقا»: اختيار كوكبة من النجوم لتجسيد الشخصيات التاريخية
- «العفو الرئاسي».. فرصة للمشاركة في التنمية والعيش بهدوء واستقرار
- مقال لـ خالد منتصر، تحت عنوان: هشام سليم يرفع «الراية البيضا»
- مقال لـ الدكتور محمود خليل، تحت عنوان: تلقوا فيه العزاء وهو حي
الصفحة السابعة
- حسن أيوب: 25% نقصًا في أمهات البياض.. ولابد من تنظيم عملية الإنتاج وتحديد التكلفة والبيع
- رئيس مركز البحوث الزراعية الأسبق: الإعلان عن سعر مُجزٍ يشجع الفلاح على زراعة المحاصيل الزيتية
- إنزال الأسماك لبحيرة قارون الفترة القادمة بعد القضاء على طفيل الأيزوبودا
- محمد عفيفي: ننتظر تعيين 15 ألف طبيب بيطري لسد العجز في المحافظات
- إقامة أول مجمع صناعي لإنتاج الأعلاف والكيماويات في أفريقيا والشرق الأوسط بمحافظة قنا
- أستاذ أقلمة النبات: الاستعداد لمواجهة التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية
الصفحة الثامنة
- تحدي سيدات «سنباط».. «اللي عايز العسل.. يتحمل قرص النحل»
- «محبوبة» 14 سنة «كونج فو» وتحلم بميدالية «أفريقيا»
- مدير مدرسة يخلد ذكرى معلم بـ«شجرة ليمون»
- الحكاية بدأت بـ«موهبة».. وانتهت بـ«مبدع صغير»