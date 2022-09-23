أبطال البارالمبياد: نلقى دعما واهتماما غير مسبوقين من الدولة

دور كبير تقدمه الدولة المصرية، متمثلة فى وزارة الشباب والرياضة، لدعم الأبطال البارالمبيين، ورفع العلم المصرى فى المحافل القارية والدولية، ومنحهم حق ممارسة الرياضة والتفوق فيها، وأن يصبحوا قدوة لكل متحدٍ للإعاقة فى مصر وأملاً لعيش حياة أفضل. ومع ترقب أنظار العالم لاستضافة مصر لأولمبياد 2036، بات الحديث حول الأبطال البارالمبيين، وبطولة الأبطال ذوى الهمم، التى تأتى ملحقة بنهاية الأولمبياد.

ويشهد الأبطال البارالمبيون دعماً غير مسبوق من الدولة، وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى، رئيس اللجنة البارالمبية، لـ«الوطن»، أن الدولة المصرية خلف كل لاعب يريد المشاركة فى المحافل الدولية، مشدداً على أن القيادة السياسية تولى اهتماماً كبيراً بالرياضيين بصورة غير مسبوقة، وبخاصة الأبطال البارالمبيون، الأمر الذى يعود بالنفع على الرياضة وممارسيها.

2 مليون جنيه دعماً لممارسة رياضات ذوي الهمم

وأشاد رئيس اللجنة بجهود ودعم وزارة الشباب والرياضة للرياضات البارالمبية، مؤكداً أنه جرى اعتماد وصرف مبلغ مليونى جنيه مصرى دعماً للأندية المقيدة والممارسة لرياضات ذوى الهمم، على اختلاف إعاقاتهم الحركية والبصرية والذهنية، وهو المبلغ الذى وُزع على الأندية خلال الموسم الرياضى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ مع مراعاة بعد المسافات وعدد اللاعبين.

وحصلت اللجنة البارالمبية المصرية على موافقة اللجنة البارالمبية الدولية على استضافة مصر بطولات قارية وعالمية. كما حصلت مصر على استضافة بطولة أفريقيا المفتوحة لرفع الأثقال البارالمبية، إحدى مراحل التأهيل لدورة باريس 2024، المقرر لها الفترة من 22 حتى 31 أكتوبر المقبل، وذلك تزامناً مع احتفالات الدولة المصرية بانتصارات أكتوبر. ومع بداية العد التنازلى لانطلاق فعاليات دورة باريس البارالمبية ٢٠٢٤، ولأول مرة، تشهد القارة السمراء انطلاق فعاليات بطولة مصر الدولية لسباحة الإعاقات الحركية للمسافات القصيرة بالحمام الأولمبى بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث نجحت اللجنة البارالمبية فى الحصول على موافقة اللجنة البارالمبية الدولية بتنظيم مصر لبطولة أفريقيا ومصر الدولية للسباحة والمؤهلة لدورة باريس ٢٠٢٤.

ووقع رئيس اللجنة البارالمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصرى البارالمبى للكرة الطائرة عقد تنظيم مصر لبطولة كأس العالم للكرة الطائرة جلوس للرجال والسيدات، خلال الفترة من ١٢ حتى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٣، آخر مرحلة للتأهيل لدورة باريس البارالمبية ٢٠٢٤ ومحطة من محطات إعداد المنتخبين الوطنيين للمشاركة فى دورة باريس ٢٠٢٤. وتنظم مصر فى الوقت الحالى حدثاً تاريخياً لذوى الهمم، حيث تستضيف صالة الدكتور حسن مصطفى بطولة العالم للكراسى المتحركة، وهى البطولة الأولى من نوعها تاريخياً، وتستضيفها مصر بمشاركة 6 دول هى: مصر والهند وهولندا وسلوفينيا والبرازيل وتشيلى.

فى شأن آخر، وفى إطار خطة اللجنة البارالمبية المصرية لنشر الرياضات البارالمبية بين ربوع جمهورية مصر العربية وتخفيفاً للأعباء المالية على أندية المحافظات النائية، قرر مجلس الإدارة إنشاء 5 مناطق على مستوى الجمهورية، وتعتبر المنطقة جهة إدارية مسئولة عن إدارة النشاط فى المنطقة المعنية، من تنظيم المسابقات وعقد دورات التحكيم والتدريب والتصنيف والإدارة، على أن تشمل خمس رياضات تابعة للجنة، وهى رفع الأثقال - ألعاب القوى - سباحة المسافات القصيرة - كرة السلة للكراسى المتحركة - كرة القدم للصم.

وتعد هذه هى المرة الأولى التى تشكل اللجنة مناطق هدفها نشر الرياضات البارالمبية على أسس علمية سليمة وتأهيل الكوادر. ودعت اللجنة الأندية لتقديم طلب استضافة مقر المنطقة لتحديد الرياضات المطلوب إدراجها فى نشاط كل منطقة طبقاً للممارسة الفعلية، على أن تنظم اللجنة منافسات بين منتخبات هذه المناطق.

3 أساطير بارالمبية

متولى مطحنة

بطل رفع الأثقال

3 ذهبيات

1 فضية

1 برونزية

فاطمة عمر

بطلة رفع الأثقال

4 ذهبيات

2 فضية

شريف عثمان

بطل رفع الأثقال

3 ذهبيات

1 فضية