السيسي يكرّم أبطال مصر البارالمبيين: قهروا الصعاب بعزيمتهم

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحياة محمد خطاب، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس منح وسام الرياضة من الطبقة الثانية، لكلٍ من: لاعب التايكوندو محمد الزيات: والمدير الفني محمود عبدالجواد، والمدرب هاني علي، ولاعبي رفع الأثقال شريف عثمان، ومحمود محمد، ورحاب أحمد، وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفني لرفع الأثقال محمود نبيل، والمدير الفني للسيدات شعبان يحيى، والمدير الفني للرجال عماد الدين بهجت، ومدرب السيدات شريف حسين، ومدرب الرجال عبدالمنعم صلاح، كما منح السيد الرئيس وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، للاعبَي رفع الأثقال محمد صبحي وهاني محسن.

الرئيس يشيد بإنجاز الأبطال وأجهزتهم الفنية

وأشاد الرئيس بما حققه الأبطال الرياضيون وأجهزتهم الفنية، من إنجازات ساهمت في رفع اسم مصر عاليا، وتعزيز مكانتها في المحافل الرياضية العالمية، مؤكدا أنّهم كانوا على قدر عالٍ من المسؤولية الوطنية، ونالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله وقدموا القدوة والمثل الأعلى للشباب في بلوغ طموحاته.

وأكد الرئيس السيسي، أنّ أبطال مصر البارالمبيين أثبتوا أنّ الإرادة القوية والعزيمة الصلبة، قادرة على قهر الصعاب لتحقيق الإنجاز وبلوغ الأهداف المنشودة، موجّها بتكثيف الدعم الموجه للأبطال المصريين استعدادا لدورة الألعاب البارالمبية المقبلة في 2024، سعيا نحو تحقيق المزيد من الإنجازات الرياضية التي تُساهم في حصول مصر على المكانة التي تستحقها إقليميا ودوليا.

أبطال مصر يشكرون الرئيس على التكريم: دفعة قوية لتقديم المزيد للوطن

من جانبهم، أعرب الأبطال الرياضيون عن خالص الشكر والامتنان للرئيس على تكريمهم، مؤكدين ما يمثله ذلك من دفعة قوية لهم لتقديم المزيد في مجال الرياضة وخدمة الوطن، ومشيدين بالاهتمام المتواصل من الرئيس لتذليل العراقيل أمام مواصلة الأبطال الرياضيين المصريين في الألعاب البارلمبية لتحقيق الإنجازات في مسيرتهم الرياضية.