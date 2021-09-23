السيسي بعد تكريمه الأبطال البارالمبيين: أنتم بتدوا أمل لكل الناس

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، التحية لأبطال مصر المتوجين بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020، وذلك بقصر الاتحادية.

السيسي: عاوزين مزيد من النجاحات والانتصارات

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: «بحييكم وبشكركم باسمي وباسم كل المصريين، ربنا يوفقكم، وعاوزين مزيد من النجاحات دي، والانتصارات دي، متشكرين».

وأشاد أحد اللاعبين بالتطوير الذي شهدته الرياضة المصرية، قائلا: «أنا بعد 5 سنين بقول إن حصل تطوير وتغيير شامل، ومنتشر في جميع أنحاء الجمهورية، والمعاقين والبارالمبيين بصفة خاصة، حصلت طفرة في عصر حضرتك، شكرا لحضرتك»، فرد عليه الرئيس: قائلا: «انتوا بتدوا الأمل لكل الناس».

السيسي يكرم المتوجين بميداليات في دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل صباح اليوم، اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحياة محمد خطاب، رئيس مجلس إدارة اللجنة البارالمبية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس منح وسام الرياضة من الطبقة الثانية، لكلٍ من: لاعب التايكوندو محمد الزيات: والمدير الفني محمود عبدالجواد، والمدرب هاني علي، ولاعبي رفع الأثقال شريف عثمان، ومحمود محمد، ورحاب أحمد، وفاطمة عمر، وكذلك رئيس الجهاز الفني لرفع الأثقال محمود نبيل، والمدير الفني للسيدات شعبان يحيى، والمدير الفني للرجال عماد الدين بهجت، ومدرب السيدات شريف حسين، ومدرب الرجال عبدالمنعم صلاح، كما منح السيد الرئيس وسام الرياضة من الطبقة الثالثة، للاعبَي رفع الأثقال محمد صبحي وهاني محسن.

الرئيس يشيد بإنجاز الأبطال وأجهزتهم الفنية

وأشاد الرئيس، بما حققه الأبطال الرياضيون وأجهزتهم الفنية، من إنجازات ساهمت في رفع اسم مصر عاليا، وتعزيز مكانتها في المحافل الرياضية العالمية، مؤكدا أنّهم كانوا على قدر عالٍ من المسؤولية الوطنية، ونالوا احترام وتقدير الشعب المصري بأكمله وقدموا القدوة والمثل الأعلى للشباب في بلوغ طموحاته.