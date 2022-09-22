وزير الشباب والرياضة يلتقي لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم

التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، مساء أمس الأربعاء، بلاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم والجهاز الفني، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، خلال معسكرهم التدريبي المقام باستاد برج العرب، استعدادا لوديتي النيجر وليبيريا، المقرر لهما 23 و27 سبتمبر الجاري.

وحضر المران جمال علام، رئيس اتحاد كرة القدم، ومجموعة من أعضاء مجلس اتحاد الكرة، منهم اللواء حلمى مشهور، وعامر حسين، ومحمد بركات، وحازم إمام.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن تمنياته للتوفيق للجهاز الفني الجديد وجميع اللاعبين، في مشوار المنافسة ببطولة أفريقيا 2024، والتأهل إلى كأس العالم 2026، مشيرا إلى تقديم كل الدعم للمنتخب بالتنسيق مع الاتحاد المصرى لكرة القدم.

نسعى لبناء أجيال جديدة لمواصلة الإنجازات لكرة القدم

وقال وزير الشباب والرياضة: «نركز على إعداد المنتخبات الوطنية في كرة القدم، في ضوء خطة اتحاد الكرة، الذي سيركز بشكل كبير على المنتخبات، لاسيما عقب تولى رابطة الأندية مسؤولية مسابقة الدوري المصري»، لافتا إلى السعى نحو بناء أجيال جديدة لمواصلة الإنجازات لكرة القدم المصرية.

من جانبه، أعرب رئيس اتحاد الكرة، عن تقديره لزيارة وزير الشباب والرياضة لمعسكر المنتخب، مؤكدا تقديم كل الدعم للاعبين والجهاز الفني، وتهيئة الأجواء لهم لتحقيق الإنجازات المنتظرة.

محمد صلاح: نسعى لتحقيق إنجاز لكرة القدم المصرية

وأكد محمد صلاح، قائد منتخب مصر، نجم ليفربول الإنجليزي: «هناك حماس كبير لدى جميع اللاعبين، ونسعى لتحقيق إنجاز لكرة القدم المصرية الفترة المقبلة، وإسعاد الجماهير بفضل تميز اللاعبين المنضمين للمنتخب، ورؤية الجهاز الفني الجديد».

كما أكد روي فيتوريا، المدير الفني للمنتخب الوطني، أهمية دعم ومؤازرة وزير الرياضة ورئيس اتحاد الكرة، للمنتخب، معربا عن سعادته بالتزام اللاعبين ومستواهم المتميز، مشيرا إلى تحمسه لتحقيق انتصارات مع الفراعنة في المنافسات المقبلة.