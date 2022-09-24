أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت 24-9-2022 في الأسواق المحلية

سجلت أسعار الدواجن استقرارًا دون تغيير منذ عدة أيام، بجميع مشتقاتها في الأسواق من بانيه أو أجنحة أو أوراك وصدور، إذ يفضل تناولها العديد من الأشخاص بشكل يومي بدلًا من اللحوم الحمراء.

وتقدم بوابة «الوطن» فيما يلي، تفاصيل أسعار الدواجن البيضاء اليوم السبت الموافق 24 سبتمبر الجاري وفق جولة أجرتها الوطن في عدد من الأسواق المحلية.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وجاءت أسعار الدواجن كما يلي:

- وصل سعر الأجنحة إلى نحو 25 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 36 و38 جنيهًا.

- تراوح سعر الفرخة 2 كيلو ما بين 65 و75 جنيهًا

- تراوح سعر كيلو الأوراك بين 39 و42 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدبابيس بين 48 و52 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو الدواجن البلدي بين 45 و46 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو صدور الدواجن بالعظم بين 55 و60 جنيهًا.

- تراوح سعر البانيه وزن كيلو بين 75 و78 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الكبدة والقوانص بين 38 و42 جنيهًا.

- ووصل سعر كيلو الكبدة الصافي إلى نحو 50 جنيهًا.

أسعار الدواجن بالمحلات التجارية

وسجلت أسعار الدواجن البيضاء اليوم في المحال التجارية الأسعار التالية في ومشتقاتها المختلفة.

- تراوح سعر البانيه بين 88 و110 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفراخ الطازجة نحو 45 جنيهًا.

- الفراخ البلدي وزن 2 كيلو بـ140 جنيهًا.

- سجل سعر طبق الكبدة والقوانص 48 جنيهًا.

- سجل سعر الدواجن الساسو نحو 39 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 70 جنيهًا.