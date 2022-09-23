أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة 23-9-2022 في الأسواق المحلية

يلجأ العديد من الأشخاص إلى شراء اللحوم البيضاء نظرًا لانخفاض أسعارها مقارنة اللحوم الحمراء، لذلك تبحث ربات المنازل والعديد من الآباء المسئولين عن الأسر المختلفة، عن أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة.

وفي هذا الصدد، تقدم بوابة «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل أسعار الدواجن البيضاء.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

وسجلت أسعار الدواجن استقرارا في الأسواق اليوم الجمعة 23 سبتمبر، وفق جولة أجرتها «الوطن» في عدد من الأسواق المحلية، وجاءت كالتالي:

- تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 36 و38 جنيهًا.

- تراوح سعر الفرخة 2 كيلو ما بين 65 و75 جنيهًا

- وصل سعر الأجنحة إلى نحو 25 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الأوراك بين 39 و42 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الدبابيس بين 48 و52 جنيهًا.

- تراوح سعر الكيلو الدواجن البلدي بين 45 و46 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو صدور الدواجن بالعظم بين 55 و60 جنيهًا.

- تراوح سعر البانيه وزن كيلو بين 75 و78 جنيهًا.

- تراوح سعر كيلو الكبدة والقوانص بين 38 و42 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة الصافي نحو 50 جنيهًا.

أسعار الدواجن بالمحلات التجارية

وداخل المحلات التجارية الكبرى، جاءت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الجمعة، كما يلي:

- تراوح سعر البانيه بين 88 و110 جنيهات.

- سجل سعر كيلو الفراخ الطازجة نحو 45 جنيهًا.

- الفراخ البلدي وزن 2 كيلو بـ140 جنيهًا.

- سعر الدواجن الساسو نحو 39 جنيهًا.

- سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 70 جنيهًا.

- سعر طبق الكبدة والقوانص 48 جنيهًا.