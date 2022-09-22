أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس 22-9-2022 في الأسواق المحلية

تشهد محلات بيع اللحوم البيضاء يوميًا، إقبالًا كبيرًا من المواطنين، نظرًا لانخفاض أسعارها بشكل كبير عن اللحوم الحمراء في الأسواق المحلية المختلفة، ولذلك تبحث الكثير من الأسر المصرية عن أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس.

وتزداد عمليات البحث يوميًا عن أسعار الدواجن البيضاء، من جانب شريحة كبيرة من السيدات وربات البيوت الحريصات على معرفة أسعار السلع الغذائية بشكل يومي قبل التوجه إلى الأسواق.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

واليوم الخميس 22 سبتمبر، استقرت أسعار الدواجن البيضاء وجميع مشتقاتها، وفق جولة أجرتها «الوطن» في عدد من الأسواق المحلية، وجاءت كالتالي:

- سعر كيلو الدواجن البيضاء تراوح بين 36 و38 جنيهًا.

- سعر الفرخة 2 كيلو ما بين 65 و75 جنيهًا

- سعر الأجنحة نحو 25 جنيهًا.

- كيلو الأوراك بين 39 و42 جنيهًا.

- سعر كيلو الدبابيس بين 48 و52 جنيهًا.

- سعر الكيلو الدواجن البلدي بين 45 و46 جنيهًا.

- سعر كيلو صدور الدواجن بالعظم بين 55 و60 جنيهًا.

- سعر البانيه وزن كيلو بين 75 و78 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة والقوانص تراوح بين 38 و42 جنيهًا.

- سعر كيلو الكبدة الصافي نحو 50 جنيهًا.

أسعار الدواجن بالمحلات التجارية

وداخل المحلات التجارية الكبرى، جاءت أسعار الدواجن البيضاء اليوم الخميس، كما يلي:

- سعر كيلو الفراخ الطازجة نحو 45 جنيهًا.

- البلدي وزن 2 كيلو بـ140 جنيهًا.

- سعر الدواجن الساسو نحو 39 جنيهًا.

- سعر كيلو الصدور بالعظم نحو 70 جنيهًا.

- تراوح سعر البانيه بين 88 و110 جنيهات.

- سعر طبق الكبدة والقوانص 48 جنيهًا.