مستشارة شيخ الأزهر: تكليفي بمنصبي شرف كبير.. ولدينا 40 ألف طالب من 137 دولة

قالت الدكتورة نهلة الصعيدي، مستشارة شيخ الأزهر الشريف لشؤون الوافدين، إنها تلقت تعيينها مستشارة لشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب من زملائها بعد نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، مضيفة أن تكليف فضيلة شيخ الأزهر شرف كبير وهو قائد أكبر مؤسسة دينية على مستوى العالم وهي مسؤولية كبيرة.

مسؤولية وطنية

وأوضحت «الصعيدي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مصر تستطيع» مع الإعلامي أحمد فايق، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مسؤولية ملف الوافدين في الأزهر الشريف كبيرة ومعقدة، لافتة إلى أن عدد الوافدين الدارسين في الأزهر الشريف وصل إلى 40 ألف طالب من 137 دولة حول العالم، وبحاجة لعناية ورعاية مختلفة وتعامل بمنتهى الدقة والتركيز.

مكانة الإمام الطيب بين العاملين بالأزهر

وأشارت الدكتورة نهلة الصعيدي إلى أن فضيلة الإمام أحمد الطيب له مكانه حب وتقدير كبيرة في نفوس جميع العاملين بالأزهر الشريف، ويتميز باهتمامه بشؤون الوافدين ويتصل دائما لمتابعة شؤونهم وحل مشكلاتهم والتيسير عليهم في تلقي العلم في مصر، موضحة أن الإمام الأكبر حمَّلها مسؤولية خدمة أبناء العالم الإسلامي ليكون الجميع على قدر المسؤولية والاهتمام بصناعة سفراء الأزهر الشريف والدعوة الإسلامية في كل دول العالم.

مركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب

وأكدت مستشارة شيخ الأزهر الشريف لشؤون الوافدين، أن تطوير مركز تعليم الطلاب الوافدين والأجانب بدأ بدعم من فضيلة الإمام الطيب ولم يكن فيه التطوير اعتياديا أو تقليديا وإنما كان من خلال قفزات متتالية في الإصلاح الشامل المتميز وفق خطة استراتجية تشمل دور مصر الحضاري ومكانة الأزهر الشريف ورسالته السامية.