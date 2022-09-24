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استعدادات شرم الشيخ لقمة المناخ 2022 لدراسة التغيرات المناخية

كتب:

إحسان شعبان - حمادة الشوادفي
12:03 ص | السبت 24 سبتمبر 2022
شرم الشيخ تستعد لقمة المناخ 2022 - صورة أرشيفية

شرم الشيخ تستعد لقمة المناخ 2022 - صورة أرشيفية

ارتفعت نسبة الحجوزات السياحية بمدينة شرم الشيخ، بالتزامن مع قمة المناخ 2020 في شرم الشيخ التي تتناول التغيرات المناخية، بمشاركة 40 ألف من مختلف أنحاء العالم، طبقا لما أعلنه اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

استعدادات قمة المناخ 2022 لبحث التغيرات المناخية 

وأوضح «فودة»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الاستعدادات لقمة المناخ 2022، جعلت الحجوزات تصل إلى 20 ألف غرفة حتى الآن، وأن مدة مناقشة التغيرات المناخية خلال تلك القمة يستمر 12 يومًا، وأن نسبة الإشغالات خلال فترة انعقاد القمة تصل إلى 120% بمدينة شرم الشيخ.

وذكر«فودة» أن شرم الشيخ خضراء ومستعدة لاستقبال الوفود المشاركة من أكثر من 130 دولة على مستوى العالم، وأنه التقى سفراء من أمريكا اللاتينية ووفود من السفارتين الأمريكية والإنجليزية بالقاهرة لمتابعة الاستعدادات النهائية لقمة المناخ «COP 27».

الانتهاء من تجهيزات خيمتين المنطقتين الزرقاء والخضراء

وأوضح أنه جرى الانتهاء من تجهيزات خيمتين يطلق عليهما المنطقتين الزرقاء والخضراء، والانتهاء من توصيل المرافق لكلا المنطقتين وتحديد المداخل والمخارج، والمنطقة الزرقاء تتبع الأمم المتحدة ومخصصة لورش العمل والاتفاقات التي توقع على هامش القمة، وفيما يتعلق بالأخرى فهي مخصصة المشروعات الخضراء الخاصة لمنظمات المجتمع المدني والمؤسسات.

وأشار محافظ جنوب سيناء إلى الانتهاء من التجهيزات المتعلقة بالمنطقة الزرقاء، حيث جرى تركيب الحوائط وتوصيل شبكات الاتصالات والمرافق من مياه وكهرباء، مشيرًا إلى أنه يتم افتتاح كل مشروعات شرم الشيخ قبل قمة المناخ يبلغ عددها 27 مشروعا.

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بقلم إحسان شعبان - حمادة الشوادفي