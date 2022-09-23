اتحاد النحالين العرب: انطلاق مهرجان العسل المصري الخامس نوفمبر المقبل

كشف المهندس فتحى بحيرى، رئيس اتحاد النحالين العرب، عن بدء انطلاق الدورة الخامسة من مهرجان العسل المصرى نوفمبر المقبل.

وذلك تقديراً لدور النحال فى الحفاظ على النحل وإنتاج العسل، بالإضافة لدور النحل كأهم ملقّح للنباتات، مما يسهم بشكل رئيسى فى زيادة الإنتاج الزراعى والحيوانى وترسيخ الأمن الغذائى.

وأضاف بحيرى أن الهدف من المهرجان هو توعية الشباب فى سن مبكرة بأهمية دور النحال وحثهم على الاندماج فى هذا القطاع، وتنمية ورفع مستوى الوعى بدور منتجات خلية النحل فى الحفاظ على نمط الحياة الصحية، والترويج داخلياً وخارجياً بأهمية قطاع نحل العسل للاقتصاد المصرى وتعريف المهرجان دولياً كوجهة سياحية وتجارية وعلمية وترفيهية لجميع المهتمين بعسل النحل حول العالم.