افتتاح مهرجان العسل المصري في حديقة الأورمان.. يستمر 5 أيام .. (صور)

افتتح الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، بالنيابة عن وزير الزراعة، مهرجان العسل المصري في دورته الثالثة، تحت شعار «ذهب مصر السائل» وذلك في حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، الذي يضم 100 عارض من منتجي وتجار عسل النحل، ويستمر لمدة 5 أيام.

فرص تسويقية وتصديرية بمهرجان العسل المصري

وتفقد رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، رفقة المسؤولين في الوزارة وعدد من العارضين، المعرض الذي يهدف إلى فتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجين، وتبادل الخبرات بين منتجي العسل لخلق فرص للتعاون المشترك، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع المؤسسات الرسمية والأهلية والتنظيمات المحلية والعالمية المهتمة بالصناعات الغذائية، البنوك، المؤسسات العالمية المتخصصة، المجالس التصديرية، وغرفة الصناعات الغذائية، بهدف تطوير الصناعة والإنتاج المحلي.

ويتضمن المهرجان إلى جانب مختلف أنواع العسل المصري من برسيم وموالح وحبة البركة والسدر والمضاف إليه المكسرات وشمع العسل، أنواع مختلف من زيت الزيتون وأنواع من الخل المستخرج من الفواكه، مثل خل التفاح والبرتقال.

كريمات وجبن ومخللات يدخل العسل في تصنيعها بالمهرجان

ويضم المعرض منتجات غذائية يدخل في تصنيعها عسل النحل، مثل المخللات، وأنواع مختلفة من الجبن يدخل في تركيبها العسل، كما يقدم بعض العارضين منتجات تجميل، مثل كريمات الشعر والبشرة التي يدخل في تصنيعها العسل دون إضافة مواد حافظة.

وأكد المشاركون في المهرجان، أهمية المشاركة في الفاعلية، لتثقيف المستهلك بالقيمة الغذائية والعلاجية لعسل النحل، كما يعتبر المهرجان فرصة للبيع بعروض مميزة لكسب ثقة المنتج.

وبدأت اولى فعاليات مهرجان العسل المصري، بمحاضرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء التابعة لمجلس الوزراء، والموجودة في المهرجان، بهدف حماية المستهلك، ومساعدة المواطنين في اختيار المنتج المناسب، خلال المعرض، ومساعدة العارضين للانضمام إلى القائمة البيضاء للشركات والمصانع المصدرة للغذاء والتي استوفت الاشتراطات والمواصفات.

وعن دور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، أوضح الدكتور محمد ممدوح، المتحدث الرسمي باسم الهيئة لـ«الوطن»، أنّ الهيئة على تلك الشركات والمصانع للتأكد من حصولها على المواد الخام من مصادر معتمدة تطبق معايير واشتراطات سلامة الغذاء، ما يفيد المنتج عند تصديره، حيث تشترط العديد من الدول الانضمام إلى هيئة رسمية للاستيراد من المنتجات الغذائية.