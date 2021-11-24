عسل النحل واحد من أهم الأطعمة التي يهتم بها الكثيرون في الشرق الأوسط، بسبب فوائده العظيمة التي يمكن الحصول عليها، لذلك تدعم الحكومة المصرية ممثلة في قطاع الإرشاد الزراعي، في افتتاح مهرجان متخصص للعسل الأبيض، والذي يستمر لمدة 5 أيام، ما يجعل الكثيرين يتساءلون عن مواعيد عمل مهرجان العسل بحديقة الاورمان.

وفي إطار سلسلة الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي يقدمها موقع «الوطن»، للقراء والمتابعين على مدار اليوم، مواعيد عمل مهرجان العسل بحديقة الأورمان، وفق البيان الرسمي لوزارة الزراعة، في التقرير التالي..

مكان مهرجان العسل

ويقام مهرجان العسل المصري في حديقة الأورمان النباتية في الجيزة، وعنوانها، شارع جامعة القاهرة أمام حديقة الحيوان، ويمكن الوصول إليها عن طريق مترو الأنفاق، حيث أقرب محطة هي الدقي، أو الجامعة.

مواعيد عمل مهرجان العسل بحديقة الاورمان

وتستمر فعاليات المهرجان الذي يقام في الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 9 مساءً، برعاية وزارة الزراعة المصرية ووزارة البيئة ومجلس الوحدة الاقتصادية العربية، بمشاركة أكثر من 100 عارض.

سعر تذكرة مهرجان العسل

ويتضمن المهرجان إلى جانب مختلف أنواع العسل المصري من برسيم وموالح وحبة البركة والسدر والمضاف إليه المكسرات وشمع العسل، أنواع مختلف من زيت الزيتون وأنواع من الخل المستخرج من الفواكه، مثل خل التفاح والبرتقال.

ويضم المعرض منتجات غذائية يدخل في تصنيعها عسل النحل، مثل المخللات، وأنواع مختلفة من الجبن يدخل في تركيبها العسل، كما يقدم بعض العارضين منتجات تجميل، مثل كريمات الشعر والبشرة التي يدخل في تصنيعها العسل دون إضافة مواد حافظة.