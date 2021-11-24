افتتاح مهرجان العسل المصري بحديقة الأورمان بمشاركة أكثر من 100 عارض

افتتح الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي مهرجان العسل المصري، نيابة عن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك بحضور الدكتور محمد سليمان، رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، والدكتور أحمد عبدالمجيد، مدير معهد وقاية النباتات.

وتستضيف مهرجان العسل المصري، حديقة الأورمان النباتية بالجيزة، لإطلاقه في دورته الثالثة تحت شعار «ذهب مصر السائل»، وينظمه اتحاد النحالين العرب، بمشاركة أكثر من 100 عارض.

وحضر مراسم الافتتاح عدد من قيادات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ومركز البحوث الزراعية، وممثلي بعض السفارات العربية والإفريقية في مصر، فضلًا عن المهتمين بمجال النحل ومنتجاته، حيث أجروا جولة تفقدية لأجنحة المعرض المختلفة، واستعراض المنتجات التي يقدمها العارضون، في هذا المجال.

تصدير العسل وتسويق منتجاته

وعلى هامش الافتتاح، أكد الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أهمية هذا المهرجان، والذي يساهم بشكل كببر في فتح فرص تسويقية وتصديرية جديدة للمنتجين، فضلًا عن التعارف بين منتجي العسل وتبادل الخبرات، ما يخلق فرص جيدة وجديدة للتعاون المشترك.

وقال إن المهرجان يسهم أيضًا في فتح آفاق جديدة للتعاون مع كافة المؤسسات الرسمية والأهلية والتنظيمات المحلية والعالمية المهتمة بالصناعات الغذائية، والبنوك، والمؤسسات العالمية المتخصصة، والمجالس التصديرية، وغرفة الصناعات الغذائية، حيث يهدف هذا التعاون إلى تطوير الصناعة والإنتاج المحلي.

مناقشة مشاكل النحالين خلال مهرجان العسل

وأوضح رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، أن المهرجان يساهم في نشر ثقافة تربية النحل بين المجتمع المدني والتشجيع علي ذلك، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم خلال المهرجان، طرح وعرض ومناقشة التحديات والمعوقات التي تواجه النحالين، وإيجاد أنسب الحلول لها، وذلك بالتعاون مع المسؤولين والمختصين بوزارة الزراعة.

وأشار «عزوز» إلى أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وجّه كافة القطاعات المعنية في الوزارة، ببحث كيفية النهوض بصناعة عسل النحل من كافة جوانبها وإزالة أي معوقات أمامها، مع تسهيل كافة إجراءات تصدير العسل المصري للخارج، خاصة أنه يتمتع بسمعة جيدة في معظم دول العالم.

وتابع أن معرض هذا العام، يشهد تطورًا كبيرًا من قبل العارضين، من ناحية الأفكار المبتكرة، في المنتجات، وأسلوب العرض، والتعبئة.

عدد المشاركين في مهرجان العسل

من جانبه قال فتحي بحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب ورئيس المهرجان، إن عدد المشاركين والعارضين وصل إلى 125 في المهرجان هذا العام، إضافة إلى بعض الشركات المتخصصة في إنتاج مستلزمات المناحل.

وأشار إلى أن قطاع تربية النحل في مصر، يعمل فيه أكثر من 25 ألف أسرة، كما تملك مصر حوالي 2 مليون خلية نحل تنتج حوالي 20 ألف طن عسل للسوق المحلي، فضلًا عن تصدير حوالى 1.2 مليون طرد عسل لمعظم دول العالم، بما فيها أوروبا وأمريكا.