تشييع جثمان شاب لقي مصرعه بطلق «خرطوش» في الإسماعيلية

أمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بدفن جثمان شاب وتسليمه إلى ذويه، بعد انتهاء التحقيقات الأولية في واقعة مصرعه على يد عدد من الأشخاص بسلاح ناري جراء نشوب مشاجرة في شارع الغابة بدائرة قسم ثان الإسماعيلية.

وكانت قد انتدبت جهات التحقيق الطبيب الشرعي في الإسماعيلية لتشريح الجثمان وإنهاء تقرير الصفة التشريحية للجثمان ومعرفة سبب الوفاة.

نقل الشاب إلى المستشفى

وكان قد لقي الشاب مصرعه قبل عدة أيام جراء نشوب مشاجرة في شارع الغابة بالإسماعيلية، أطلق فيها المتهمون طلقا ناريا من فرد خرطوش محلي الصنع على المجني عليه وسقط قتيلا على الفور، وبحسب التحريات الأولية فإن مشاجرة نشبت بين المتهمين والمجني عليه قبل عدة أيام وتجددت يوم ارتكاب الواقعة.

المجني عليه حاول الهرب

وحاول المجني عليه الهرب من المتهمين بالاختباء في صيدلية بشارع الغابة، إلا أنهم لاحقوه وأطلقوا عليه العيارات النارية داخلها وأردوه قتيلا.

وقال شهود العيان من أهالي المنطقة، إنهم أخرجوا الجثمان خارج الصيدلية وفروا هاربين فور بدء تجمع الأهالي في مكان ارتكاب الجريمة.

تكثيف البحث على المتهمين

وكلفت جهات التحقيق المباحث الجنائية في الإسماعيلية بإنهاء تحريات المباحث حول الواقعة وضبط المتهمين بارتكابها وضبط السلاح المستخدم فيها.

وحددت المباحث الجنائية عددا من المتهمين بعد تفريغ الكاميرات في مكان الجريمة لملاحقتهم وضبطهم خلال الساعات القليلة المقبلة.