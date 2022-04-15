غريق وحريق وسقوط 3 عناصر إجرامية.. أبرز أحداث 24 ساعة في سوهاج

شهدت محافظة سوهاج، 24 ساعة مشتعلة، إذ تنوعت الأحداث بين غريق وحريق، وضبط تاجر مخدرات وابنه، يتاجران في مخدري الشابو والحشيش، بينما جرى ضبط شاب أسواني بمخدر، في قطار «أسوان- القاهر»، أثناء وقوفة بمحطة قطار سوهاج، فيما ختم اليوم، بجلسة صلح بين زوجين بمركز جهينة بمحافظة سوهاج، انتهت بمشاجرة وتحرير محاضر بين الزوج وشقيق زوجته.

العثور على جثة شاب غارقة بنهر النيل بمركز طما

عثر أهالي مركز طما بمحافظة سوهاج، على جثة شاب غارقة بنهر النيل، عقب انتشالها، تبين أنها لشاب يدعى «محمد» 15 عاما، من مركز البداري بمحافظة أسيوط، سقط بنهر النيل، ولقى مصرعه غرقا، إفادت والدته، بأنه لا يجيد السباحة.

اشتعال النيران والدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق

اشتعلت النيران بأحد عقارات قسم شرطة ثان سوهاج، وتبين أن الشقة تستخدم لإعداد وجبات غذائية لإحدى الكافيتريات الخاصة، وعلى الفور تم الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، دون أى خسائر بشرية، وأفاد صاحب العقار، بأنه لا خسائر بشرية، فقط احتراق مكونات الشقة، والعديد من الأجهزة الكهربائية، وأرجع الحادث لوجود ماس كهربائي، ونفي الشبه الجنائية.

ضبط إبن وبحوزتة مخدرى الحشيش والشابو وهرب الأب

جرف أب نجله بمركز جهينة إلى طريق تجارة المخدرات، إذ وردت معلومات إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة وسط الصعيد، معلومات تضمنت قيام «محمد» ونجله «أحمد»، بالإتجار بمخدري الحشيش والشابو بمركز سوهاج، فقامت وحدة من مديرية أمن سوهاج، بحملة ضبط للمتهم الذى هرب من القوة وتم ضبط نجله وبحوذته مخدرى الحشيش والشابو، وهاتف محمول ومبلغ مالي، اعترف الابن بأنها حصيلة البيع، والهاتف للتواصل مع زبائنه.

ضبط شاب أسوانب يحمل مخدر الحشيش والشابو بمحطة سكة حديد سوهاج

ضبط «طه» شاب عشرينى ترك محافظته أسوان، للبحث عن عمل بمحافظة القاهرة، وأثناء استقلاله قطار «أسوان- القاهرة» وفي محطة سكة حديد سوهاج، وقع بحوزته قطعة من مخدر الحشيش، و2 كيس شفاف لمخدر الشابو، وتم تحرير محضر بالواقعة.

مصالحة زوجين تنتهى بشجار بين الزوج وشقيق الزوجة

انتهت جلسة مصالحة بين زوجين بمركز جهينة، بمشاجرة بين الزوج وشقيق زوجته، إذ ختلفا على تفاصيل خلافات الزوجين المستمرة منذ عامين بين الزوجين دائمي الشجار، وعقب المشاجرة، حرر الزوج وشقيق زوجته، محضرا للآخر تضمن تقريرا طبيا بإصابة كلا منهما.