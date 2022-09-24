كيلو الرمان بـ 2 جنيه.. غزارة في الإنتاج و«المنفلوطي» من ريحة زمان

شهد الصيف الحالي 2022، غزارة إنتاج بعض المحاصيل الزراعية، مثل «المانجو، والرمان والبلح» وغيرهم، ما أدى إلى تراجع الأسعار بشكل ملحوظ مقارنة بالعام الماضي، ويتراوح سعر كيلو الرمان في محافظة الشرقية من 2 وحتى 5 جنيهات، بينما ينافس الرمان «المنفلوطي» «وادي الملاك»، ويشعل البلح التحدي.

قال محمد أبو عليوة، تاجر فواكه، لـ«الوطن» إن أشجار الرمان تبدأ ثمارها في يونيو، ويجمع المحصول في آواخر أغسطس، ويطرح في السوق لمدة شهرين سبتمبر وأكتوبر.

أجود أنواع الرمان.. خصوبة التربة وطمي النيل

وأوضح «عليوة» أن غزارة محصول الرمان أدى لانخفاض سعره، ويصل الكيلو الواحد جملة من 2 جنيه وحتى 5 جنيهات: «الكرتونة وزن 15 كيلو بحوالي 40 جنيها» مرجحًا أن يكون اعتدال المناخ ساهم في زيادة الإنتاج.

وعن أجود الأنواع، أوضح«عليوة» أن محافظة أسيوط تحظى بنصيب الأسد إذ يتميز الرمان المنفلوطي بـ كبر حجمه دون أسمدة أو هرمونات نظرا لخصوبة التربة وطمي النيل، ولونه الأحمر الداكن ومذاقه الحلو المميز وارتفاع نسبة السكر الطبيعي فيه ما يجعله ينافس رمان أي محافظة أخرى «المنفلوطي من ريحة زمان ومميز».

وأضاف أن الشرقية تنتج كميات كبيرة من الرمان، وخاصة «وادي الملاك» وتعتمد عليه الإسماعيلية والشرقية، لكنه أقل جودة من حيث الحجم واللون والمذاق ونسبة السكر والسعر مقارنة بـ«رمان منفلوط» وهو المفضل لبعض المحافظات تجنبًا لمصاريف النقل من الصعيد.

البلح بينافس الرمان

أما البلح ذكر «عليوة»، أن سعر الحياني جملة من 4 وحتى 7 جنيهات، أى متقارب من سعر الرمان، لكنه الأكثر جذبًا وشراءً من قبل المواطنين، والكمية الصغيرة منه تكفي أعداد كثيرة.