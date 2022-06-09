الرمان والتمور تغزو أسواق الصين أغسطس المقبل بعد اعتماد معايير التصدير

يستعد مصدرو الرمان والتمور المصرية، لدخول السوق الصينية لأول مرة في شهر أغسطس المقبل، بداية الموسم التصديري الجديد، وقال مصدر حكومي لـ«الوطن»، إنه تم عقد اجتماعات مكثفة بداية الأسبوع الجاري بين مسئولي الحجر الزراعي المصري، وهيئة الجمارك الصينية، حيث تم توقيع الاتفاق النهائي على آليات ومعايير تصدير الرمان والتمور المصرية.

استعراض المعايير المصرية المرتبطة بتصدير الحاصلات

وأكد المصدر أن الموسم التصديري المقبل سيشهد دخول أول شحنة رمان إلى السوق الصينية، موضحا أن المفاوضات مع الجانب الصيني في هذا الشأن استمرت فترة طويلة تم خلالها استعراض المعايير المصرية المرتبطة بتصدير الحاصلات الزراعية، والتعرف على منظومة الرقابة على المزارع ومحطات التصدير، والتأكد من مطابقة الشحنات المصدرة للمواصفات والمعايير.

وذكر أن مُصدري الحاصلات الزراعية المصرية يكثفون تحركاتهم الفترة المقبلة من أجل التركيز على فتح الأسواق الأسيوية بشكل عام، وعلى رأسها تايلاند والفلبين والصين واليابان، حيث أن تلك الأسواق تمتلك فرصا كبرى لصادرات الحاصلات الزراعية.

الصين أحد أهم الأسواق المستهدفة

وكان وزير الزراعة السيد القصير، أعلن في نوفمبر الماضي، أن مصر بدأت فتح السوق الصينية أمام الرمان المصري، وأكد أن الصين تعتبر أحد أهم الأسواق التي كان هناك اهتمام بدراستها، نظرا لارتفاع كثافتها السكانية وزيادة معدل استيرادها من الخضر والفاكهة المصرية الطازجة، وأشار آنذاك إلى أن الرمان أحد أهم الصادرات الزراعية المصرية الطازجة والتي يتم تصديرها سنويا بما يزيد عن 100 ألف طن سنويا.

زيادة قيمة صادرات القطاع خلال الربع الأول بنحو 180 مليون دولار

وكان المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أعلن قبل أيام عن زيادة قيمة صادرات القطاع خلال الربع الأول بنحو 180 مليون دولار، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في الوقت الذي يسعى المجلس لزيادة تلك الصادرات عبر فتح أسواق جديدة في آسيا وأفريقيا ضمن خطة الحكومة لمضاعفة الصادرات والوصول بها إلى 100 مليار دولار.