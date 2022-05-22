البحوث الزراعية يوضح أسباب تشقق ثمار الرمان وعلاجها

تسبب ظاهرة تشقق ثمار الرمان خسائر كبيرة للمزارعين، فهي تُفسد المحصول وتُخفض من جودته، ولها العديد من الأسباب كما أن هناك العديد من الحلول لعلاجها معهد بحوث البساتين التابع لمركز البحوث الزراعية أوضح في التقرير التالي أسباب تشقق ثمار الرمان وطرق العلاج.

أسباب تشقق ثمار الرمان

يوضح معهد بحوث البساتين اسباب تشقق ثمار الرمان في عدم الانتظام في الري، فأشجار الرمان بالرغم من أنها متحملة للجفاف الا أنها تتأثر بشده بالجفاف وكذلك فحجم الثمار ومواصفاته تتأثر بمدى انتظام الري.

أشار المعهد إلى أنه نظرا لأن موسم نمو الثمار طويل نسبيا، لذا فيجب أن يكون الري مُنتظما، فإذا كانت رطوبة التربة مرتفعة خلال اقتراب نضج الثمار فإن ذلك يؤدي لتشقق الثمار بسبب زيادة نمو حبات الثمار.

من بين الأسباب كذلك التبخر السريع للماء من قشرة الثمرة وقت هبوب الرياح الساخنة الجافة خلال فصل الصيف، وتعد الأصناف ذات الجلد الرقيق أكثر تعرضاً للإصابة بهذا المرض.

تابع المعهد أن من أسباب التشق هو نقص بعض العناصر الغذائية الكبرى مثل الكالسيوم والبورون في جدران الخلايا الأمر الذي يؤدي إلى انهيار نسيج الثمرة ومن ثم يحدث التشقق.

الشمس والتهوية

تعد الثمار الأكثر عرضة للشمس أكثر قابلية للتشقق والتهوية الأكثر للثمرة تساعد في تعرضها للتشقق، كذلك الأشجار كثيفة الأغصان أكثر قابلية للتشقق من غيرها.

علاج تشقق ثمار الرمان

أوضح معهد بحوث البساتين أنه في المقابل لعلاج تشقق الثمار يجب تنظيم الري، كما يجب رش أشجار الرمان بحامض الجبرليك بتركيز من 125 إلى 250 ملم لتر الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض النسبة المئوية لتشقق ثمار الرمان، حيث يساهم الجبرلين في إحداث التوازن داخل نمور النبات لكونه مصدر جذب للمياه وتأخير اصفرار الأوراق ومن ثم زيادة كفاءة التركيب الضوئي.

كذلك أوضح معهد البساتين أنه يجب رش الأشجار بنترات البوتاسيوم KNO3 بتركيز 1% الأمر الذي يؤدي لانخفاض تشقق الثمار، وزيادة معدل الحاصل الكلي للثمار بصورة فعالة، كذلك يجب رش الأشجار بمواد مانعة للنتح للحفاظ على الرطوبة.