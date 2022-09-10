بدء حصاد محصول الرمان في أسيوط.. اللؤلؤ الأحمر يزين الأشجار

جودة عالية ومذاق متميز، يختلف نوعه عن باقي الزراعات، محصوله يتهافت عليه المصدرون من الدول العربية والأجنبية، يطلق عليه «اللؤلؤ الأحمر» أو الرمان الأسيوطي، كما يشتهر بين الزبائن الذين يتكالبون لشرائه مع بدء حصاد محصوله كونه يدخل في صناعات عديدة من بينها الأدوية ومستحضرات التجميل والعصائر المختلفة.

بداية حصاد 10 آلاف فدان رمان في محافظة أسيوط

تبلغ زراعات محصول الرمان بمحافظة أسيوط ما يزيد عن 10 الآف فدان منتشرة في القرى والمراكز والتي يأتي في مقدمتها مراكز البداري وساحل سليم وبصرة بمركز الفتح ومنفلوط وصدفا، ومن أشهر الدول العربية التي تقبل على الرمان الأسيوطي هي العراق والكويت والإمارات وعمان والسعودية والأجنبية تأتي في أولويتهم روسيا، كما أوضحت وكيل وزارة الزراعة محافظة أسيوط، لـ«الوطن».

الرمان الأسيوطي.. محصول استراتيجي ويتميز بجودته العالية

ويتابع علي أحمد، مزارع رمان، أن محصول الرمان من المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة التي يقوم بزراعتها عدد كبير من المزارعين، وما يميز الرمان الأسيوطي خصوبة الأرض وجودتها والشرب من مياه النيل العذبة التي تجعل له مذاق مختلف عن أي أنواع من أنواع الرمان، فأي مواطن بالجمهورية يعرف الرمان الأسيوطي من مذاقه الحلو مما يجعله مطلوب بين الجميع.

وأضاف خالد علي، مزارع آخر، أن الأسمدة التي نستخدمها في الرش كلها سليمة لا تؤثر على المحصول والحمدلله المحصول هذا العام بداياته مبشرة، ويأتي إلينا التجار والمصدرين من جميع دول العالم سواء العربية والأجنبية لأنه مطلوب هناك ويستخدم في العديد من الزراعات مما يجعله محصول يدخل العملة الصعبة لمصر فلابد من الاهتمام به.

إنشاء مصنع للرمان وإيجاد منظومة تسويق كالقطن

وطالب حمدي محمود، مزارع ثالث، الدولة بضرورة الاهتمام بمحصول الرمان وإنشاء مصنع للرمان على أرض أسيوط حتلا يحقق الكثير من العائد بدلًا من بيعه بأسعار رخيصة، فضلًا عن إيجاد منظومة تسويق من الدولة وتشرف عليها مثل منظومة تسويق القطن بدلًا من ترك المزارع فريسة للتجار والمستثمرين والوسطاء الذي يحصلون عليه بثمن رخيص وبيعه خارج مصر بأسعار باهظة.

الرمان الأسيوطي يصدّر إلى دول العالم

وقالت المهندسة هدى إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة محافظة أسيوط، لـ«الوطن»، إن محافظة أسيوط تشتهر بزراعات الرمان والذي يطلق عليه الرمان الأسيوطي، وبلغ إجمالي الأراضي المنزرعة بثمار الرمان أكثر من 10 آلاف فدان، وهناك نوع من الرمان محصوله ينتج في وقت مبكر تشتهر به قرية بصرة بمركز الفتح.

وأضافت وكيل وزارة الزراعة، أن هناك متابعات مستمرة لمحصول الرمان من قبل مشرفي الزراعة بداية من مواجهة الآفات وتوفير الأسمدة اللازمة وجولات مستمرة على الزراعات لرصد احتياجات المزارعين ومساعدتهم والقضاء علي أي مشاكل تواجههم وأن محصول الرمان هذا العام جيد ولا يحتوي على أي إصابات وتم البدء في عملية الجني.

وأشارت «إسماعيل»، إلى أن ما يميز الرمان الأسيوطي الذي يطلق عليه «الياقوت الأحمر» أنه من أفضل الأنواع والأصناف العالمية من حيث الجودة والمذاق ويستخدم في الصناعات الدوائية والطبية وتركيبات مستحضرات التجميل، ويستخلص منه المسك الذي يباع بأعلى الأسعار، ويصدر إلى العديد من الدول.