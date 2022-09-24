مدير «القاهرة للدراسات الاقتصادية»: حملة «أخلاقنا جميلة» خطوة جيدة من «المتحدة»

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن تأثير حملة «أخلاقنا الجميلة»، والتي تعد خطوة جيدة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إيجابي على المجتمع والاقتصاد.

المبادرة ستساهم بشكل كبير في استعادة المجتمع المصري لأخلاقه الجميلة

وأضاف «السيد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذه المبادرة ستساهم بشكل كبير في استعادة المجتمع المصري لأخلاقه الجميلة، من خلال مواجهة الأفكار الغريبة التي تداهم عقول الشباب، والتأكيد على الأخلاق التي نشأت أجيال متعاقبة عليها وتأمر بها جميع الأديان السماوية والإنسانية.

وعدد الأخلاق الحميدة من احترام الكبير وحسن الجيرة وحسن المعاملة والأمانة والشرف والأدب في التعامل وتغيير الكثير من المفاهيم المغلوطة.

سمو الأخلاق والذوق أحد أهداف الفن المصري

وأشار «السيد»، إلى أن أجمل ما في المبادرة أنها تأتي من خلال مشهد من فيلم أو مسلسل، ما يؤكد أن الفن يحمل رسالة وهدفا، وأن سمو الأخلاق والذوق أحد أهداف الفن المصري.

وتابع، «لا شك أن هذه المبادرة تهدف إلى تربية أجيال جديدة على القيم والعادات والتقاليد المصرية الأصيلة، وتذكير الأجيال الحالية بما تربينا عليه من قيم إنسانية، والابتعاد عن التنمر، ومواجهة مساوئ السوشيال ميديا».

ويرى أن حملة أخلاقنا الجميلة ربما تساهم في تخفيض معدلات الفساد والرشوى، ما ينعكس على المردود الاقتصادي للكثير من الأعمال التجارية والمالية، وأن تتحلى المعاملات التجارية والاقتصادية بالأخلاق.

وأوضح «السيد»، أن محاربة الفساد والاحتكار والغش التجاري وغيرها من السياسات التي من شأنها الإضرار باقتصاد الدولة، خاصة في الوقت الحالي الذي يعاني العالم فيه من أزمات اقتصادية واجتماعية عالمية.

واختتم تصريحاته «نتمنى أن تكون المراحل الأخرى من هذه المبادرة موجهة بمشاهد أو بحكمة الهدف منها نبذ التعصب والعنف، وأيضاً توجيه المجتمع لتقليل الظواهر الاقتصادية السيئة».