بعد نجاح مهرجان الدراما.. «المتحدة» تبدأ خطة ضخمة للاهتمام بالأطفال

خلال الفترة الماضية بدأت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خطة جديدة للتطوير شملت الكثير من الجوانب التى ظلت غائبة لسنوات عن الساحة الإعلامية والفنية لتواكب من خلالها الطفرة التى تشهدها مصر خلال هذه الفترة.

وشملت خطة التطوير الفترة الماضية عددا كبيرا من الإنجازات كان من بينها نقل حي لمهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الثلاثين مكَّنت من لم يستطع الحضور من متابعة الحدث من داخل منازلهم عبر قنوات مجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية.

«كابيتانو» برنامج لاكتشاف المواهب

كما أطلقت الشركة أيضا خلال الفترة الماضية برنامج كابيتانو مصر وهو أول برنامج لاكتشاف المواهب الرياضية في كرة القدم وإتاحة الفرصة لتنشئة جيل جديد ومساعدة الموهوبين في إظهار موهبتهم.

وجاء هذا البرنامج الرياضي بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج "الدوم" وهو البرنامج الفني الذي أطلقته الشركة المتحدة الفترة الماضية لاكتشاف المواهب الغنائية والتمثيلية والإعلامية، ونجح في اكتشاف كثير من المواهب المميزة.

وتتوالى الإنجارات بإطلاق أول مهرجان للدراما في مصر الذي جاء تحت عنوان «مهرجان القاهرة للدراما» الذي أقيم يوم الأربعاء الماضي الموافق 21 سبتمبر وسط حضور فني أبهر الجميع وتكريم عدد من نجوم الفن.

واليوم تتوالى خطة تطوير الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالاستعداد لإطلاق أكبر مشروع للاهتمام بمحتوى الأطفال في العالم العربي، وذلك من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية.

وتستعد «المتحدة»، خلال الأيام القليلة المقبلة، لإطلاق أكبر شركة إنتاج خاصة بمحتوى الأطفال فى مرحلهم العمرية المختلفة التى تحمل اسم «نبتة» وستبدأ بسبعة أعمال دفعة واحدة متنوعة ما بين البرامج والكارتون والعرائس والمسابقات.