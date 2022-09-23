إعلام الشيوخ: «المتحدة» تواجه الفكر بالفكر لبناء أجيال محصنة ضد التطرف

أشاد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بإعلان الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن إطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي، مؤكدا أن ما طرحته المتحدة للإعلام من مشروع متكامل للأطفال من برامج وأعمال كرتونية موجهة للأطفال في العالم العربي يكمن أهميته في توقيته، فالطفل العربي مستهدف من ثقافات خارجية تسعى لهدم القيم المجتمعية والأخلاق التي تجعله طفلا سويا قادراً على أن يكون إنسانا منتجا في المستقبل.

أجيال لديها بنية ثقافية صحية معتدلة محصنة من كل تطرف

وأضاف «القط»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أن ما تقدمه المنصات والتطبيقات المختلفة من إيحاءات ترسخ في العقل الباطن للأطفال أن كل ما هو خارج عن المألوف وعن المنطق أنه طبيعي، وتشتت أذهانهم عن الفطرة السمحة التى خلق الله بها الإنسان، يعد تهديدا ثقافيا واضحا للمستقبل العربي كله لذلك خروج برامج وأعمال درامية بطرق حديثة تواكب للتطور الحديث وفي نفس الوقت ترسخ للقيم والمبادئ الإنسانية وتعزز من احترام الآخر وتحكي عن التاريخ العريق للوطن العربي والحضارات المختلفة وفي نفس الوقت تبعث برسائل تكون بها المعلومة الحقيقية عن الحاضر سيجعل لدينا أجيال لديها بنية ثقافية صحية معتدلة محصنة من كل تطرف ومن كل ما هو مخالف ومغاير للطبيعة الإنسانية.

مواجهة الفكر بالفكر

وتابع أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ: هنا تقوم المتحدة من خلال إطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي، بالدور الأهم لركن أساسي من أركان القوى الناعمة التي تواجه الفكر بالفكر وتستخدم التقنيات الحديثة والتطور لإعلاء المنتج الجيد لمواجهة كل منتج له تأثير سلبي على النمو السليهدم لأفكار وثقافات أبنائنا.

أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي

وكانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أعلنت الاستعداد لإطلاق أكبر مشروع محتوى أطفال في الإعلام العربي، من خلال خريطة برامجية ودراما وأعمال كارتونية موجهة للأطفال بمختلف مراحلهم العمرية، خلال الفترة المقبلة.