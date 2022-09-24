خطة «الري» لحل مشكلتي انخفاض منسوب بحيرة فطناس والصرف الزراعي بسيوة

تعمل وزارة الموارد المائية والري على تنفيذ حلول جذرية في سيوة لحل مشكلة الصرف الزراعي التي تهدد الواحة بالغرق، وتلحق أضرارا بالأراضي الزراعية والحدائق، وكذلك بالمنازل لارتفاع منسوبها بشكل خطر، كما تسعى الوزارة أيضًا لحل مشكلة انخفاض منسوب المياه في بحيرة «فطناس»، أحد المعالم السياحية في الواحة.

وعلى مدار يومي الخميس والجمعة الماضيين، زار الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري واحة سيوة، لبحث هذه المشاكل على أرض الواقع، ودراسة الخطوات التي تنفذ لحلها من قبل الوزارة وقطاع المياه الجوفية، والتقى بشيوخ القبائل واللجنة الدائمة للصرف الزراعي.

خطوات حل مشكلة الصرف الزراعي في سيوة

وقال وزير الموارد المائية والري، خلال زيارته لسيوة، إن الوزارة نفذت المرحلة الأولى من مشروعات لحل مشكلة الصرف الزراعي بالواحة وسيتم تنفيذ المرحلة الثانية بتكلفة مليار و300 ألف جنيه، وهي كالتالي:-

- غلق 212 بئرا عشوائيا للمياه الجوفية في سيوة.

- إنشاء جسور وأماكن لتجميع مياه الصرف الزراعي الزائدة بعيدا عن المناطق المتضررة.

- إنشاء قناة صرف المياه الصرف الزراعي الزائدة، وسحبها بروافع إلى خارج سيوة في منخفض على بعد أكثر من 30 كم.

- حفر آبار عملاقة تحت إشراف وزارة الموارد المائية والمياه الجوفية، لاستخدامها في الزراعة والاستفادة منها في الشرب، من خلال ربطها بشبكة مياه داخلية، بما لا يضر بالواحة بعيداً عن الآبار العشوائية التي أُغلقت.

- الاعتماد على وسائل ري حديثة في الزراعة.

حل مشكلة بحيرة فطناس

وأوضح وزير الموارد المائية والري، أن أعمال إصلاح مشكلة انخفاص منسوب مياه بحيرة فطناس في سيوة يجرى التنسيق بشأنها بما يتناسب مع مصلحة الأراضي الزراعية المحيطة بها، والتي تضررت من زيادة مياه الصرف الزراعي بها، وما يلائم منسوب المياه بالجزيرة لتحقيق التوازن البيئي والزراعي والسياحي وتحقيق المصلحة العامة لأهالي سيوة وللمكان.