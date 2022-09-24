10 معلومات عن رئيس مكتبة الإسكندرية.. عمل مستشارا ثقافيا بالسعودية

حل الأستاذ الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية ضيفًا على الإعلامية منى الشاذلي في برنامج «معكم» المذاع عبر فضائية «cbc» في لقاء تحدث خلاله عن مسيرته وحياته وعن مكتبة الإسكندرية التي ظهرت فكرة إحيائها من مصر، واستجاب لها اليونيسكو والتي تحتفل يوم 16 أكتوبر القادم بمرور 20 عامًا على افتتاحها.

أبرز ما ذكر الدكتور أحمد زايد رئيس مكتبة الإسكندرية عن نفسه نرصده لكم كما يلي:

1- ولد في قرية بني ولمس مركز مغاغة محافظة المنيا.

2- كان يحب القراءة منذ طفولته يقرأ كل ما هو متاح في القرية.

3- حصل على الابتدائية من قريته واضطر للانتقال للمدينة للحصول على الإعدادية، نظرًا لأن أقرب مدرسة إعدادي بينها وبين القرية 20 كيلو مترًا.

4- ترك أسرته في الصف الأول الإعدادي للدراسة في مدينة مغاغا وحصل على الإعدادية والثانوية منها.

التفوق في الدراسة

5- حصل على الثانوية العامة من إحدى مدارس البنات نظرًا لقلة عدد طلاب الأدبي بمغاغة.

6- حصل على المركز الأول في الثانوية العامة على محافظة المنيا عام 1967.

7- حصل على ليسانس الآداب عام 1972 وعين معيدًا في نفس العام، وحصل على شهادة الماجستير عام 1976 وحصل على شهادة الدكتوراة عام 1981.

8- عمل لمستشار ثقافي بالمملكة العربية السعودية منذ 1998 لعام 2002.

9- تولى منصب وكيل كلية الآداب جامعة القاهرة ثم تولى عمادة الكلية وهو المقعد ذاته الذي جلس عليه عميد الأدب العربي طه حسين.

10- لما يتخيل يومًا أن يصبح رئيسًا لمكتبة الإسكندرية ولم يكن يعرف أنه مرشح لرئاسة المكتبة.