الجمعة.. مدير مكتبة الإسكندرية والمطربة تسنيم العايدي في «معكم منى الشاذلي»

تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، الدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الإسكندرية، في حلقة جديدة من برنامجها «معكم منى الشاذلي»، المُذاع على قناة CBC، مساء الجمعة المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء.

يتحدث الدكتور أحمد زايد، عن انتخابه من أعضاء مجلس الأمناء، لتولي مسؤولية أكبر صرح ثقافي في مصر، ألا وهو مكتبة الإسكندرية، كما يشير إلى المشروعات المستقبلية والأنشطة المختلفة التي تشهدها مكتبة الإسكندرية، خلال الفترة المقبلة.

كما يسرد تدرجه في المناصب، بداية من قريته الصغيرة في محافظة المنيا، حتى حصوله على درجة الليسانس في الآداب قسم الاجتماع، جامعة القاهرة 1972، ثم ماجستير في علم الاجتماع بجامعة القاهرة في عام 1976، ودكتوراه في علم الاجتماع بجامعة القاهرة عام 1981، وكواليس التحاقه بالدراسة لمدة عامين بجامعة إيست أنجليا في إنجلترا، وذلك لجمع المادة العلمية للدكتوراه من نوفمبر 1977، بمنحة من المجلس البريطاني.

وفي فقرة لاحقة؛ تستضيف الإعلامية منى الشاذلي، المغنية الشابة تسنيم العايدي، عقب مشاركتها المصرية الفريدة في الأغنية الرسمية الترويجية للدوري الإسباني لكرة القدم، كما تروي كيف استغلت فترة انتشار فيروس كورونا للترويج لأغانيها المختلفة.