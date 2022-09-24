«جنوب سيناء»: خطة لتأمين الطاقة بمؤتمر المناخ.. وإنجاز 4 محطات شمسية بشرم الشيخ

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إن شرم الشيخ أنهت التجهيزات اللازمة للتحول إلى مدينة خضراء تعتمد على الطاقة النظيفة قبل انعقاد قمة المناخ في نوفمبر المقبل، موضحا أنه جرى إنشاء محطات طاقة شمسية بالمدينة للتقليل من استخدام الوقود.

وأضاف فودة، أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس سامي الوردة، رئيس مجلس الإدارة، تفقد مدينة شرم الشيخ يرافقه وفد من وزارة الكهرباء، وقيادات الشركة لوضع خطة لتأمين الطاقة خلال انعقاد مؤتمر المناخ.

700 مليون جنيه لتطوير خطوط كهرباء بشرم الشيخ

وقال المحافظ، إنه جرى تطوير مركز خدمة هندسة شرم الشيخ وإنشاء سيارة مركز خدمة متنقلة، عن طريق إعادة تأهيل سيارة جرى تطويرها بتكلفة تبلغ نحو 600 ألف جنيه، لافتا إلى انتهاء الرسم الخطي SLD الخاص بشبكة كهرباء الجهد المتوسط لمدينة شرم الشيخ، بإجمالي (14) لوحة توزيع.

ربط محطات الطاقة الشمسية بالشبكة الموحدة في شرم الشيخ

وأكد أنه جرى الانتهاء من 4 محطات طاقة شمسية في شرم الشيخ بطاقة 40 ميجا وات، وسوف يجري ربط هذه المحطات بالشبكة الموحدة، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من فنادق شرم الشيخ تحولت إلى استخدام الطاقة الشمسية في إطار الاستعداد لقمة المناخ، كما حصلت على الشهادة البيئية.

ومن جانبه، أكد المهندس سامي أبو وردة، رئيس شركة القناة توزيع الكهرباء، أن إجمالي الأحمال المطلوبة لمؤتمر المناخ cop27 بمدينة شرم الشيخ، يقدر بـ35.8 م.ف.أ، موزعة كالتالي، المنطقة الزرقاء بقدرة 5 م.ف.أ ، المنطقة الخضراء (6 م.ف.أ)، ربط محطات الطاقة الشمسية على الشبكة الموحدة، محطة شحن الأتوبيسات (12 م.ف.أ)، رفع تعارضات الممشى السياحي، ومحطة شحن السيارات (4.8 م.ف.أ).

وتابع بأن هناك أعمال تنفيذية لمشروع مركز تحكم شرم الشيخ، بتكلفة إجمالية لحجم الأعمال تقدر بـ700 مليون جنيه.