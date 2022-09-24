«فودة»: ارتفاع حجوزات فنادق شرم الشيخ.. و130 دولة تشارك في فعاليات قمة المناخ

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ارتفاع نسبة الحجوزات السياحية بمدينة شرم الشيخ، استعدادًا لقمة المناخ المقرر عقدها نوفمبر المقبل بمشاركة 40 ألف مشارك من مختلف أنحاء العالم، موضحًا أن الحجوزات وصلت إلى 20 ألف غرفة تقريبًا حتى الآن، ولم يتبق على انطلاق القمة الـ27 للمناخ سوى 44 يومًا فقط.

وقال المحافظ في تصريح لـ«الوطن»، إن نسبة الاشغالات خلال فترة انعقاد القمة سوف تصل إلى 120% بمدينة شرم الشيخ، موضحًا أنه جرى تجهيز أكثر من 45 ألف غرفة سياحية بالمدينة، لاستقبال الوفود المشاركة في المؤتمر.

سفراء الدول يتابعون الاستعدادات

وأكد المحافظ أنه جار الانتهاء من المشروعات المقامة بالمدينة لتفتح في الفترة ما بين نهاية الشهر الجاري ومنتصف أكتوبر المقبل، لتكون شرم الشيخ خضراء ومستعدة لاستقبال الوفود المشاركة من أكثر من 130 دولة على مستوى العالم.

وأضاف فودة أنه التقى سفراء من أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى وفود من السفارتين الأمريكية والإنجليزية بالقاهرة لمتابعة الاستعدادات النهائية لقمة المناخ COP 27 والتجول داخل الفنادق التي تستضيف المشاركين، موضحًا أن هناك توقعات بزيادة تدفق السياح الإنجليز بعد زيادة الرحلات الجوية إلى مطار شرم الشيخ، بالإضافة إلى السياحة الروسية التي أعلنت عن زيادة السياح إلى شرم الشيخ والغردقة.

المنطقة الزرقاء والخضراء بشرم الشيخ

وأوضح أنه جرى الانتهاء من تجهيزات خيمتين يطلق عليهما المنطقتين الزرقاء والخضراء، حيث جرى الانتهاء من توصيل المرافق لكلا المنطقتين، بالإضافة إلى تحديد المداخل والمخارج، موضحًا أن المنطقة الزرقاء تتبع الأمم المتحدة ومساحتها 10 آلاف متر مربع، وهي مخصصة لورش العمل والاتفاقات التي سوف توقع علي هامش القمة، وسوف تكون مجهزة على أعلى مستوى وتقع خلف قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ.

أما المنطقة الخضراء فهي مخصصة المشروعات الخضراء الخاصة لمنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات، وهي بحوار حديقة السلام البيئية، وتشرف عليها وزارة البيئة وتضم قاعات عرض، ومعارض.

حملة لتطعيم المواطنين

وأكد المحافظ وجود حملة لتطعيم المواطنين بشرم الشيخ، ضد فيروس كورونا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن حملة تطعيم المواطنين ضد فيروس كورونا تهدف إلى رفع الحالة المناعية للمواطنين في مواجهة المتحورات الجديدة لكوفيد 19 ومحاصرة وباء فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء مؤكداً أن الحملة تستهدف جميع المواطنين والمقيمين في مدينة شرم الشيخ وضمن إجراءات الاستعدادات لمؤتمر تغير المناخ.

وقال السفير البريطاني لدى القاهرة، جاريث بايلي، خلال زيارته إلى مدينة شرم الشيخ لتفقد الاستعدادات لاستضافة القمة 27 للمناخ، إنه سيوصي الحكومة البريطانية بتعديل التوصيات الخاصة بالسائحين البريطانيين القادمين إلى جنوب سيناء بتعديل الخرائط من اللون الأحمر إلى اللون الأخضر بالنسبة لطابا ونويبع لتصبح جميع المقاصد السياحية والمدن بجنوب سيناء متاحة لجميع السائحين البريطانيين.

وأكد زيادة أعداد الرحلات القادمة من بريطانيا إلى مدينة شرم الشيخ، بمعدل 2000 سائح أسبوعيًا تصل إلى 17 ألف سائح في نهاية نوفمبر 2022، مشيرًا إلى زيادة رحلات الطيران القادمة من انجلترا لتصل إلى بنهاية نوفمبر 2022 إلى 34 رحلة أسبوعيًا.