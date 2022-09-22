مستشفى ميداني صغير و100 سيارة إسعاف مجهزة لتأمين قمة المناخ

أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، الانتهاء من خطة تأمين قمة المناخ نوفمبر 2022 من الناحية الطبية، مشيرا إلى أن الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وجّه بضرورة توفير كل سبل الرعاية الصحية للمشاركين في القمة.

وقال في تصريح خاص لـ «الوطن»، إنه جرى تحويل مستشفى شرم الشيخ إلي مستشفى أخضر استعدادا لقمة المناخ، مشيرا إلى وضع خطة تأمين القمة من الناحية الطبية.

مستشفى ميداني بقاعة المؤتمرات

وأكد محافظ جنوب سيناء أنه عقد اجتماعًا مع الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية وممثل منظمة الصحة العالمية لبحث آخر مستجدات الاستعدادات الطبية لـ مؤتمر المناخ cop 27، وجري الاتفاق على إقامة مستشفى ميداني بقاعة المؤتمرات الكبرى بشرم الشيخ التي تستضيف فعاليات القمة 27.

وأضاف أنه جرى الانتهاء من التجهيزات لدعم مستشفى شرم الشيخ الدولي، بأطقم طبية لتأمين المؤتمر والتدخل السريع في حالة حدوث أي طوارئ.

توفير 100 سيارة إسعاف مجهزة

وخلال اللقاء الذ عقده اللواء خالد فودة مع رئيس هيئة الرعاية الصحية وقيادات هيئة الرعاية الصحية، بالإضافة إلى نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أكد وضع خطة تأمين قمة المناخ طبيا، والاتفاق على توفير 100 سيارة إسعاف مجهزة، وتجهيز 45 عيادة طبية ثابتة ومتنقلة موزعة على الفنادق والمنشآت السياحية التي ستكون مقر إقامة للضيوف، بالإضافة إلى توفير المستلزمات الطبية وأكياس الدم والفصائل المختلفة والبلازما، وتابع المحافظ أن شرم الشيخ نجحت في تأمين العديد من المؤتمرات العالمية من الناحية الطبية.