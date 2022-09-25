الجنايات تستكمل محاكمة 18 متهما في «أحداث شغب السلام»

تستكمل الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، بعد قليل، اليوم الأحد، جلسة إعادة إجراءات محاكمة 18 متهمًا، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث شغب السلام»، والذين يواجهون فيها تهمة حيازة مفرقعات وألعاب نارية.

استكمال سماع الشهود

وأجلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الأحد 25 سبتمبر، لاستكمال سماع الشهود.

إشاعة الفوضي

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة في قضية أحداث شغب السلام، قيام المتهمين بالتجمهر أمام قسم شرطة السلام، وإشاعة الفوضي، فضلًا عن إحراز وحيازة المتهمين لأسلحة نارية دون ترخيص والاشتراك مع الباقي عن طريق الاتفاق والتحريض بحيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها.

إطلاق ألعاب نارية تجاه قسم شرطة السلام

وأضافت أوراق القضية أيضًا، قيام المتهمين باستخدام المفرقعات بشكل من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وذلك بعدما أطلقوا ألعابًا نارية تحوي مفرقعات، بشكل عشوائي تجاه قسم شرطة السلام ثان على النحو المبين بالتحقيقات، ما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة.