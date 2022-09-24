وزير الصناعة: 29.5% زيادة في التبادل التجاري بين مصر والبرازيل

استقبل أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، أنطونيو باتريوتا سفير البرازيل بالقاهرة، وتناول اللقاء سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين في إطار اتفاقية «الميركسور»، وتم استعراض مستجدات الوضع الاقتصادي العالمي وسبل زيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين في عدد من المنتجات الاستراتيجية بالسوقين المصري والبرازيلي.

حضر اللقاء إبراهيم السجيني مساعد الوزير للشئون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى جاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل تجارى.

وقال أحمد سمير، إن مصر والبرازيل ترتبطان بعلاقات اقتصادية استراتيجية في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والنقل والاستثمار، وتستند إلى تاريخ طويل من العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، مشيراً إلى أهمية مشروعات التعاون الحالي بين البلدين في مجالات صناعة وسائل النقل والأسمنت والطيران المدني والزراعة وإدارة المياه.

29.5% زيادة في معدل التجاري بين مصر والبرازي

وأوضح وزير الصناعة، أهمية اتفاقية «الميركسور»، الموقعة مع دول البرازيل والأرجنتين وأورجواي وباراجواي في توفير المزيد من الفرص التصديرية للمنتجات المصرية بأسواق هذه الدول بصفة خاصة، وأسواق قارة أمريكا الجنوبية بصفة عامة، وتتيح الاتفاقية النفاذ الحر لمئات البنود التصديرية المصرية لأسواق دول التجمع، وتسهم في توفير عدد من السلع الاستراتيجية بالسوق المصرية بأسعار تنافسية.

وأوضح الوزير أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت العام الماضي نحو 2 مليار و551 مليون دولار، مقارنة بنحو مليار و969 مليون دولار عام 2020 محققة زيادة 29.5%.

ومن جانبه أكد أنطونيو باتريوتا سفير البرازيل بالقاهرة حرص بلاده على تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك مع مصر في مختلف المجالات، وعلى الأصعدة، باعتبارها الدولة المحورية الرئيسية بالمنطقة العربية وثاني أكبر اقتصاد بالقارة الأفريقية.

تعزيز الجهود لزيادة الاستثمارات البرازيلية بالسوق المصرية

وشدد على أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين البلدين لزيادة الاستثمارات البرازيلية بالسوق المصرية والاستفادة من الحوافز والفرص الاستثمارية المتميزة بمنطقة محور قناة السويس، خاصة أن البرازيل تمتلك عددًا من المشروعات الصناعية الناجحة في مصر في مجالات تصنيع الأتوبيسات والأسمنت.

وأشار «باتريوتا» إلى الدور الهام لغرفة التجارة العربية البرازيلية في تعزيز الحوار بين دوائر الأعمال بالبرازيل والدول العربية وترجمته لمشروعات تعاون ملموسة تصب في مصلحة الجانبين على حد سواء، لافتاً إلى أن افتتاح مكتب إقليمي للغرفة بالقاهرة يسهم في خدمة المصالح المشتركة لرجال الأعمال البرازيليين والمصريين ودعم التعاون التجاري المشترك بين البلدين.

ووجه السفير الدعوة للمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لزيارة البرازيل على رأس وفد يضم مسؤولين ورجال أعمال لبحث فرص التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية لاسيما في ظل اهتمام دوائر الأعمال البرازيلية بالسوق المصرية والفرص التصديرية إلى البرازيل الذي يضم 200 مليون مستهلك.