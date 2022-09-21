تنسيق كلية التجارة جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين».. يبدأ من 386 درجة

منذ الإعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2022، وزادت التساؤلات عن تنسيق كلية التجارة جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، خاصة أنها من الكليات الجاذبة لعدد كبير من الطلاب، نظرا لمجالات العمل المختلفة المتاحة أمام خريجيها.

تنسيق كلية التجارة جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»

أتاح تنسيق كلية التجارة جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، الفرصة أمام خريجي الثانوية الأزهرية 2022، بشعبها الثلاثة المختلفة -علمي وأدبي وإسلامي- للاتحاق بالكلية، إذ جاءت الحدود الدنيا لطلاب الشعبة العلمية، بنحو 471 درجة للالتحاق للانتظام، و 447 درجة للالتحاق عن طريق نظام الانتساب.

وبالنسبة لطلاب الشعبة الأدبية، جاءت الحدود الدنيا للالتحاق بالكلية بنظام الانتظام، بحصول الطالب على 416 درجة، أما عن الالتحاق في الكلية بنظام الانتساب، فلا بد أن يكون الطالب حاصلا على 386 درجة كحد أدنى للقبول.

تنسيق كلية التجارة جامعة الأزهر للشعبة الإسلامية

تحدد تنسيق كلية التجارة جامعة الأزهر بالقاهرة «بنين»، لطلاب الشعبة الإسلامية، عند 459 درجة كحد أدنى للالتحاق بالكلية، في نظام الانتظام، علما بأن الكلية لا تتيح الالتحاق بها بنظام الانتساب لطلاب تلك الشعبة.

يشار إلى أنه تم أمس الإعلان عن نتيجة التنسيق للكليات الأزهرية المختلفة، والحدود الدنيا من الدرجات في شعب الثانوية الأزهرية الثلاثة من أجل الالتحاق بها.