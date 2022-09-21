تنسيق كلية التجارة جامعة الأزهر بالقاهرة «بنات».. 447 درجة للشعبة العلمية

أعلنت جامعة الأزهر، أمس، عن الحدود الدنيا للقبول بكليتها المختلفة لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين في المرحلتين، الأولى والثانية، وتسائل عدد من الطلاب حول تنسيق كلية التجارة جامعة الأزهر بالقاهرة بنات، فهي من الكليات التي تشهد إقبالا كبيرا من الطلاب، رغبة منهم في الالتحاق بها ومجالات العمل المختلفة التي تتاح أمام خريجي هذه الكلية.

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والفرصة متاحة امام طلاب الثانوية الأزهرية بشعبها المختلفة للالتحاق بهذه الكلية، حيث شمل تنسيق كلية التجارة جامعة الأزهر بالقاهرة بنات على الحدود الدنيا لطلاب الشعبة الأدبية والشعبة العلمية للالتحاق بها، فضلا عن إمكانية الطلاب في الدراسة بالكلية بنظام الانتساب أو نظام الانتظام.

ويبدأ تنسيق كلية التجارة جامعة الأزهر بالقاهرة بنات، لطلاب الشعبة العلمية من 447 درجة، كحد أدنى للالتحاق بها، وذلك للطلاب الراغبين في الدراسة بالكلية بنظام الانتظام، أما عن نظام الانتساب، فجاءت الحدود الدنيا له في تنسيق كلية التجارة جامعة الأزهر بالقاهرة بنات، 383 درجة لطلاب الشعبة العلمية.

وعن نظام الانتساب لطلاب الشعبة الأدبية، فجاءت نتيجة تنسيق كلية التجارة جامعة الأزهر بالقاهرة بنات، على أن نظام الانتساب لطلاب الشعبة الأدبية يبدأ من 400 درجة كحد أدنى للقبول.

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أما عن تنسيق كلية التجارة جامعة الأزهر بالقاهرة بنات انتظام لطلاب الشعبة الأدبية، فوصل الحد الأدنى للقبول إلى 425 درجة.

وبالحديث عن تنسيق كلية التجارة جامعة الأزهر بالقاهرة بنات، لابد من الإشارة إلى أن الكلية لا تقبل الطالبات من الشعبة الإسلامية بالثانوية الأزهرية، واقتصرت فقط على طالبات الشعبة الأدبية والشعبة العلمية.