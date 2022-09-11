جامعة عين شمس: لا زيادة في مصروفات الدراسة والمدن الجامعية

أكد الدكتور عبدالفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم و الطلاب، عدم تحريك المصروفات الدراسية سواء للبرامج العادية أو المدن الجامعية أو الخدمات المقدمة للطلاب.

وأضاف في تصريحات خاصة للوطن أن «الجامعة لديها سياسية عامة منذ فترة طويلة تتعلق بالمصروفات الدراسية للكليات، ولا زيادة للمصروفات خلال العام الجديد»، لافتا إلى انتهاء الجامعة من جميع الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

بدء الدراسة بطب بيطري عين شمس 2022

وأوضح سعود أن الجامعة تضم العديد من البرامج الجديدة والمميزة، المقرر تدشينها مع بدء العام الدراسي الجديد، سواء في كليات العلوم أو الحاسبات أو الآثار، مشيرا إلى انطلاق الدراسة في كلية الطب البيطري بالجامعة، من مقرها بجوار كلية الزراعة.

وأكد نائب رئيس الجامعة إجراء صيانة شاملة لكل منشآت ومرافق الجامعة والمدن الجامعية والملاعب ورعاية الشباب ودورات المياه، مشيرا إلى الانتهاء من تسكين طلاب السنوات الأعلى في الفرق المختلفة، وأبرزها كليات الطب.

التسكين في المدن الجامعية وفق جدول الدراسة

وأضاف «سيتم التسكين في المدن الجامعية لباقي الكليات وفقا لجداول الدراسة، وبدأ الكشف الطبي على الطلاب المستجدين، واشتراط حصولهم على جرعتي لقاح كورونا بالإضافة لجرعة تنشيطية، لبدء الدراسة واستخراج الكارنيه والتسكين في المدن الجامعية».

مهرجان كبير مع بدء الدراسة

وأشار إلى التخطيط لإطلاق مهرجان كبير في الجامعة لمدة أسبوعين مع بداية الدراسة، وسيتضمن العديد من الأنشطة الخاصة بالبيئة والتغيرات المناخية والأنشطة المحفزة للطاقة والبيئة الخضراء، بجانب احتفالات نصر أكتوبر المجيد.