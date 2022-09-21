رئيس جامعة عين شمس: الملكية الفكرية تدعم البحوث المُحفزة على الابتكار

أكد الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، إيمان الجامعة بأن الملكية الفكرية ستزيد من البحوث المبتكرة التي تحفز تقنيات الاختراع التي ستؤثر على الإنتاج الزراعي والصناعي، وتعزز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتسهل نقل التكنولوجيا وتحسن توافر الأدوية اللازمة لمكافحة الأمراض وذلك تماشيا مع رؤية مصر 2030 لتنويع موارد اقتصادنا وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

استقبال المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية

جاء ذلك خلال استقباله دارين تانغ المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO في مقر رئاسة جامعة عين شمس بقصر الزعفران، صباح اليوم وأهداه درع جامعة عين شمس ونسخة من كتاب «قصر الزعفران».

وقدم «المتيني» نبذه نبذة قصيرة عن تانغ: «المواطن السنغافوري الذي بدأ ولايته لمدة ست سنوات كمدير عام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية الويبو في 1 أكتوبر 2020 وقبل تعيينه في منصب المدير العام للويبو شغل منصب الرئيس التنفيذي للملكية الفكرية مكتب سنغافورة وقود التحول الاستراتيجي للدعم اقتصاد سنغافورة القائم على الابتكار».

«تانغ» شغل مناصب قانونية مختلفة

وأوضح أنه بين عامي 1997 و2012 شغل دارين تانغ مناصب قانونية مختلفة في غرف النائب العام ووزارة التجارة والصناعة في سنغافورة وفي عام 2016 حصل على وسام الإدارة العامة من مكتب رئيس الوزراء في سنغافورة لكفاءته وتميزه في خدمة بلاده.

وتخرج دارين تانغ في جامعة سنغافورة الوطنية وحصل على بكالوريوس في القانون مع مرتبة الشرف ومركز القانون بجامعة جورج تاون وماجستير في القانون بدرجة امتياز كما حضر برنامج الإدارة المتقدمة في كلية هارفارد للأعمال ويجيد اللغتين الإنجليزية والصينية.