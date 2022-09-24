افتتاح الدورة التثقيفية للعاملين في الخدمات الإدارية بالإسكندرية

افتتح هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية، أمس الجمعة، الدورة التثقيفية للجان النقابية للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية على مستوى الجمهورية والمقامة بمدينة الإسكندرية بالمركز الثقافي التعاوني في الفترة من 23 وحتى 26 سبتمبر.

تنظيم الندوات للتوعية بالحقوق والواجبات

وبدأ «المهيري» كلمته بالترحيب بأعضاء اللجان النقابية، مؤكدًا على أن تنظيم النقابة العامة لهذه الندوات مع القواعد العمالية تنفيذا لخطة واسترايجية الاتحاد العام لنقابات عمال مصر للتواصل مع اللجان النقابية.

وأكد رئيس النقابة العامة للخدمات الإدارية والاجتماعية أن تنظيم دورات تثقيفية للجان النقابية للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، يأتي لتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم والاستماع إلى مطالبهم ومشاكلهم والتفاوض بشأنها.

وأوضح أن دور اللجان النقابية العمالية هو الحفاظ على حقوق ومكتسبات العمل والتواصل معهم داخل مواقع العمل وحثهم على الحفاظ والتمسك بالمكتسبات الاقتصادية والاجتماعية والصحية.

مؤتمر العمل العربي بالقاهرة

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر في نهاية كلمته، نجاح مصر في استضافة مؤتمر العمل العربي للدورة 48 بالقاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمشاركة ممثلين عن أطراف العمل الثلاثة من حكومات وأصحاب أعمال وعمال عرب ورؤساء وأعضاء الاتحادات والنقابات العمالية في الدول العربية، مهنئًا حسن شحاتة، وزير القوى العاملة، ومحمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، على نجاح المؤتمر على أرض الكنانة مصر بلد الأمن والأمان.