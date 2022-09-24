السيطرة على حريق في شقة سكنية بالمنوفية دون وقوع خسائر بشرية

اندلع حريق في شقة سكنية بقرية «أبشيش» التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق، ونجح رجال الحماية المدنية في السيطرة على النيران ومنع انتشارها إلى الشقق المجاورة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اختراق جميع محتويات الشقة

وبالانتقال والفحص من قوة أمنية بمركز الباجور في محافظة المنوفية، وبسؤال «م.ف» مالك الشقة، تبين احتراق محتويات الشقة، وأفاد أن سبب الحريق غير معروف بالنسبة له، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات وسؤال الشهود وأهالي المنطقة.

وتلقى اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بقرية أبشيش دائرة المركز، دون إصابات أو خسائر في الأرواح.

مصرع طفلة غرقا في مركز الباجور

على صعيد آخر، لقيت طفل مصرعها غرفا في ترعة بقرية جروان التابعة لمركز الباجور، ونجح الأهالي في انتشال الجثة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهات التحقيق، والتي صرحت بدفن الجثة، وجرى تشييعها إلى مثواها الأخير.