السيطرة على حريق في شقة سكنية بمنطقة الأهرام دون خسائر بشرية

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب داخل شقة سكنية بمنطقة الأهرام، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

بداية الواقعة كانت بتلقي الأجهزة الأمنية، بلاغ يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بمنطقة الأهرام، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان البلاغ مدعومة بـ 3 سيارات إطفاء وسيارة إسعاف خشية وقوع أي إصابات.

مكان وقوع الحريق

انتقل رجال المباحث والحماية المدنية لمكان الحريق، وتبين نشوبه داخل شقة سكنية بالعقار رقم 3 شارع بيبرس من شارع حسن محمد، كما تبين أن العقار مكون من 5 طوابق والشقة محل البلاغ تقع في الطابق الرابع.

ماس كهربائي السبب في الحريق

وكشفت المعاينة الأولية لمكان الحريق احتراق بعض محتويات الشقة دون حدوث ثمة إصابات أو خسائر في الأرواح، وتبين أن ماسا كهربائيا بمقبس المروحة كان السبب وراء اشتعال النيران ونشوب الحريق، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة، التي استدعت مالكة الشقة ربة منزل في العقد الثامن من العمر، التي قررت أن الماس الكهربائي السبب في الحريق ولا توجد أي شبهة جنائية في الواقعة.