إخماد حريق داخل شقة في العمرانية دون خسائر.. «ماس كهربائي السبب»

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق نشب داخل شقة سكنية بشارع عبدالرحمن حمدون المتفرع من شارع الأسد بمنطقة العمرانية بالجيزة، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

اندلاع حريق في شقة بالعمرانية

تلقت الأجهزة الأمنية تحت إشراف اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، واللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة للجيزة، بلاغاً يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بدائرة قسم شرطة العمرانية، وعلى الفور انتقل المقدم أحمد ماهر رئيس المباحث، وقوات الأمن لمكان الواقعة، وجرى الدفع بسيارة إطفاء للسيطرة على الحريق، وسيارة إسعاف خشية وقوع أي إصابات.

الحريق نشب بغرفة النوم

تمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماده، إذ نتج عنه احتراق محتويات غرفة النوم بالكامل، كما جرى فرض كردون أمني لمحاصرة النيران منعاً لانتقالها للأماكن المجاورة.

لا توجد شبهة جنائية في الحريق

وكشفت تحريات المباحث، عن أن الحريق نشب داخل غرفة النوم، وأن السبب وراء اشتعال النيران هو حدوث ماس كهربائي بسلك عشـوائي خارج مقبس كهرباء بالغرفة واستمعت الأجهزة الأمنية لأقوال مستأجر الشقة الذي لم يتهم أحدا في الواقعة.