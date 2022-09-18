إخماد حريق في شقة سكنية بالقاهرة الجديدة دون خسائر في الأرواح

تمكنت قوات الحماية المدنية في القاهرة من إخماد حريق نشب داخل إحدى الشقق السكنية بالقاهرة الجديدة، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

نشوب حريق

كانت مديرية أمن القاهرة، تلقت إخطارًا بنشوب حريق داخل إحدى الوحدات السكنية في منطقة القاهرة الجديدة، وانتقلت رجال الحماية المدنية والإسعاف والمباحث إلى مكان الحريق، وفُرض كردون أمني في محيط العقار، الذس شهد الحريق، وتبين من الفحص والمعاينة نشوب حريق بشقة داخل أحد العقارات في المنطقة.

السيطرة على الحريق

وحاصر رجال الحماية المدنية النيران، لمنع امتداده إلى العقارات والشقق المجاورة، كما تمكن من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر مادية أو بشرية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، كما تحرر المحضر اللازم بالواقعة.

صيانة دورية

وأوضح اللواء علاء عبدالظاهر مدير الحماية المدنية السابق، لـ«الوطن»، أنّه لا بد من عمل صيانة دورية للأجهزة الكهربائية والمحافظة على جودة التوصيلات الكهربائية، وتركيب آليات وقائية ضد أخطار الحريق، مشيرًا إلى أنّ قوات الحماية المدنية تكون مستعدة بشكل كبير للتعامل مع الحرائق خاصة فصل الصيف حيث تكثر الحرائق بسبب الماس الكهربائي.