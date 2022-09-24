وزير الشؤون الإسلامية السعودي يحذر من خطورة الاجتهادات الفوضوية

وجه وزير الشؤون الإسلامية السعودي، الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ، التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمة السعودية في المؤتمر الدولي الثالث والثلاثين للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، المنعقد في القاهرة تحت عنوان «الاجتهاد ضرورة العصر»، ووصفه بـ«البطل باني الجمهورية الجديدة».

وأكد آل الشيخ في كلمته ثوابت السعودية في التصدي للإرهاب والغلو والتطرف، ونشر الوسطية والاعتدال التي أمر بهما الدين الإسلامي الحنيف، مشيرا إلى أن «العالم يمر بأوقات عصيبة، تضع أهل العلم والاجتهاد أمام أحمال ثقيلة ومسؤوليات جسام، تتطلب بذل جهود كبيرة لربط الناس بكتاب الله والسنة النبوية».

تحذير من الاجتهادات الفوضوية

وحذر آل الشيخ من خطورة الاجتهادات الفوضوية، مؤكدا أنها تتطلب من أهل العلم تأهيل المجتهدين وإعدادهم، ليكونوا قادرين على دراسة الأحداث، وبيان صلاحية النص الشرعي في حل قضايا المجتمعات وتوضيح أحكامه، على قاعدة وسطية الإسلام وسماحته.

محاربة الإرهاب والتطرف هو واجب شرعي

وشدد على أن محاربة الإرهاب والتطرف واجب شرعي، اقتداء بالسنة النبوية، مشيرا إلى ما حققته المملكة في هذا الإطار، «عبر جهود عظيمة بذلتها قيادتها الرشيدة، والتي أبهرت العالم، وأبرزت من خلالها سماحة الإسلام ووسطية الأمة واعتدالها، وبعدها عن الغلو والجفاء والإفراط والتفريط».

واختتم الشيخ كلمته، بتوجيه التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا «حمى مصر من الإرهاب والتطرف، وكان فضل من الله على مصر أن سخر لها الرئيس السيسي، الذي ثبت دعائم الاستقرار، ويعمل على بناء الجمهورية الجديدة فيها".