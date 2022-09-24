مصرع طفلين في حادثي سير ببورسعيد

لقي طفلان مصرعهما في حادثي سير متفرقين ببورسعيد، بسبب السرعة الزائدة، ليصل إجمالي الوفيات في حوادث السير بالمحافظة إلى 4 وفيات و22 مصابا في أقل من يومين.

نقل الطفل إلى مستشفى 30 يونيو

وتلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوصول عبدالله محمود حسين أبو شعيشع، 15 سنة، إلى مستشفى 30 يونيو التابعة للتأمين الصحي الشامل ببورسعيد، جثة هامدة، إثر إصابته في حادث سيارة في شادر عزام جنوب بورسعيد.

ووُضعت الجثة في مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العام، وتبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد، أن سيارة مسرعة صدمت الطفل أثناء مروره بالطريق، ويُجرى ضبط السيارة واستكمال التحقيقات.

وفاة طفل آخر في تصادم موتوسيكل وسيارة

كما تلقى مدير أمن بورسعيد إخطارا، يفيد وصول إسلام أحمد سليمان سلام، 15 سنة، طالب، إلى مستشفى السلام ببورسعيد، مصابا باشتباه نزيف بالمخ، واشتباه كسر بالجمجمة، والحالة العامة سيئة، وتوفى أثناء تقديم الإسعافات الأولية له.

وتبين من التحريات الأولية لرجال مباحث الشرق ببورسعيد، أن الطفل كان يقود دراجة نارية واصطدم مع سيارة ملاكي بسبب السرعة الزائدة.

يذكر أن بورسعيد شهدت، أول أمس، حادث تصادم سيارتي ميكروباص بطريق محور 30 يونيو، أمام منفذ الحي الإماراتي، ما أسفر عن مصرع اثنين وإصابة 22 آخرين.