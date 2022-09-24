أخبار المحافظات.. مصرع طفلة في ملاهي بورسعيد و7 جثث بحوادث متفرقة

شهدت محافظات مصر الجمعة، العديد من الأحداث الهامة تصدرت خلالها حادثة وفاة طفلة مدينة بورسعيد مواقع التواصل الاجتماعي وعناوين الأخبار، لوفاتها جراء اشتباك شعرها بجنزير إحدى سيارات السباق، ما تسبب في تهشم رأسها ووفاتها في الحال.

وشيع المئات من الأهالي جثمان طفلة بورسعيد مساء اليوم الجمعة علي مقابر بورسعيد بعد تصريح النيابة بدفنها وفتح تحقيقات موسعة في الحادث.

وبحسب مصادر أمنية فإن النيابة العامة تحقق في مع ثلاثة أشخاص بينهم المسؤول عن السيارات وتشغيلها في احدي القري السياحية في بورسعيد للوصول إلي سبب وقوع الحادث.

6 وفيات في حادث أسيوط

وتعرضت سيارة ميكروباص للتصادم مع سيارة أخرى ملاكي، علي حدود محافظة أسيوط مع المنيا بالصحراوي الشرقي أسفرت عن مصرع 6 أشخاص بينهم طفلين .

ودفع مرفق إسعاف اسيوط بـ6 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، قرب مركز أبنوب علي الحدود مع المنيا، الي بمستشفى الإيمان العام، تحت تصرف النيابة.

وفي الفيوم لقي شخص مصرعه وأصيب آخر، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، إثر انفجار إطار السيارة فجأة خلال سيرها على الطريق

وبحسب التحقيقات الاوليو في الحادث فإنه وقع نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وفقدانه إحكام السيطرة عليها ونقل جثمان المتوفي إلي المشرحة لحسم انتهاء التحقيقات.

القبض على قاتل ابنة خاله في قنا

وفي محافظة قنا تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة قوص، برئاسة الرائد محمد الشامي، من ضبط المتهم بقتل ابنة خالته الطفلة ، بمنطقة الفشاونة فيما أمرت جهات التحقيق، بدفن جثة الطفلة

و أمرت جهات التحقيق انتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب وفاة طفلة قنا، للتأكد من وجود شبهة جنائية فيما أشارت التحقيقات الأولية أن مرتكب الواقعة نجل خالتها "ح" يبلغ من العمر 15 عاما، طعنها بآلة حادة "سكين" في الرقبة بسبب مشادات بينهما.

وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية من جهودها لضبط مسجل خطر أصاب عامل بعدة جروح متفرقة بالجسد، بلغت 100 غرزة، في بينهما بسبب مطالبة المجني عليه أجرة عمل أشقائه الصغار لمدة 3 أيام معه بالمحل.

إصابة ربة منزل وآخرين بالخرطوش في مشاجرة

وشهدت دائرت مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج، مشاجرة بين أبناء عمومة، ما أدى إلى إصابة شخصين وربة منزل بـ«رش خرطوش»، وتم نقلهم إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

واسفر الحادث عن إصابة «أبو العزايم ح ع ت»، 35 سنة، عامل، ونجله «عدى ا ح ع»، 13 سنة طالب، مصابًا «رش خرطوش متفرق بالصدر»، و «صلاح ف ع ع» 37 سنة، سائق، و«زياد ع ه ع»، 17 سنة،طالب، مصابا بـ«رش خرطوش بالبطن»، و«سماح ا م س»، 35 سنة، ربة منزل 00 مصابه بـ«رش خرطوش بالزراع الأيسر»، تم نقلهما إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وحالتهما العامة جيدة، الطرفان يقيمان بذات الناحية.

ونجحت الشرطة في ضبط طرفـي المشاجرة، وبحوزة اثنين من المتهمين بنادق خرطوش استخدموها في المشاجرة.

مصرع كهربائي في عامود إنارة بالغربية

ولقي فني كهرباء مصرعه صعقا بالكهرباء، أثناء تركيب وصلة كهربائية بأحد أعمدة الإنارة، وانتقلت قوة من المباحث الجنائية وسيارة إسعاف إلى محل الواقعة.

وقالت المصادر الأمنية إن المتوفي يدعي «محمود. ص. ع.»، في العقد الرابع من العمر، يعمل كهربائي ومقيم بقرية الشين، بدائرة المركز، صعقا بالكهرباء، أثناء تركيب وصلة كهربائية، بعمود إنارة.

كما شهدت محافظة الغربية غرق طفل يدعى «عبد العزيز ال. هـ.»، 17 عاما، خلال عمله علي سقى المواشي الخاصة بأسرته.

وقالت التحريات الأولية انه أثناء ملئ جركن مخصص لذلك من مياه البحر، انزلقت قدماه في البحر، وجرفه التيار المائي، دون مقاومة منه لعدم إجادته السباحة، مشيرين إلى أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق.